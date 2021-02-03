春節健康吃 營養師教民眾靠年菜抗疫「順時中」

農曆春節期間，國人習慣大魚大肉過新年，也因此容易吃出健康問題，南投縣草屯鎮佑民醫院今請出專業醫師團隊輪番上陣，教民眾春節飲食健康吃，同時呼籲聰明吃年菜，攝取對的營養素就能增加抵抗力降低病毒入侵，用吃抗疫「順時中」。

佑民醫院指出，國內外疫況嚴峻，台灣在衛福部長陳時中指揮，以及全民配合下堅強防疫，由此可知個人力量就是政府抗疫後盾，而防疫除透過戴口罩、酒精消毒等外在因素，也能靠吃來提高自身免疫力，春節剛好能用年菜抗疫「順時中」。

該院營養師廖美俞說，吃對東西能增強免疫力，聰明吃蔬食、攝取優質蛋白質、每天一碗全榖雜糧、避免過量脂肪及多樣化蔬果，讓維生素C刺激身體製造干擾素來破壞病毒，幫助膠原蛋白生成，凝聚細胞，就能減少細菌跟病毒入侵的機會。

而在年菜食材選用上，板豆腐、豆干等含豆製品的鈣質含量高，青花菜、紅蘿蔔、南瓜、蘆筍等色彩鮮艷，入菜好看還富含膳食纖維、蛋白質、鉀等營養素，猴頭菇更是含不飽合脂肪酸、高蛋白、低脂肪能降低膽固醇和三酸甘油酯的好食材。

若是訂購年菜得注意5要點，首先依人數選年菜，不過量也不浪費；再來，「看」保存期限、包裝破洞、顏色太白、有無不明物體；「聞」是否嗆鼻、發臭或異味；「聽」打聽評價，不OK不買避免消費爭議；解凍年菜要退冰完全，用電鍋復熱。