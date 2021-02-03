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別再讓學齡前孩子寫字了！幼童「手部X光」照片說明原因

聯合新聞網 / 綜合報導
日前便有專家指出，學齡前發展中的兒童的手骨骼都尚未發展完成，不適合握筆學習寫字。 圖／ingimage
日前便有專家指出，學齡前發展中的兒童的手骨骼都尚未發展完成，不適合握筆學習寫字。 圖／ingimage

許多父母為了讓孩子能夠贏在起跑點，便在年幼時就送去補習班學寫字、識字及學習第二語言等等，但日前便有專家指出，學齡前發展中的兒童手骨骼都尚未發展完成，不適合握筆學習寫字。

粉絲專頁《靠北醫師》貼文強調，不需要逼學齡前孩子一定要會「寫字」，反倒應該在那之前多幫助手部大小肌肉發展才是好的，並附上兩張照片對比說明，左邊是學齡前還在發展中的手，而右邊則是7歲小朋友的手，要「家長們仔細閱讀，看看學齡前(左手)和7歲(右手)之間的區別」。

《靠北醫師》的貼文強調，不需要逼學齡前孩子一定要會「寫字」，反倒應該在那之前多幫助手部大小肌肉發展才是好的。 圖／《靠北醫師》
靠北醫師》的貼文強調，不需要逼學齡前孩子一定要會「寫字」，反倒應該在那之前多幫助手部大小肌肉發展才是好的。 圖／《靠北醫師

臉書說明道，外國學齡前的兒童都不學習寫字的原因，是因孩童的雙手還在發展中，沒有完全發展完成，而對於學齡前兒童最適合的就是「玩玩玩」，包括黏土、繪畫、串珠、拼圖、剪紙、貼紙、運動、出去玩、探索、觸覺遊戲、角色扮演、科學實驗等等，都可以幫助學齡前的兒童小手發展，並強調「當他們身體上準備好寫字時，不用催促，他們自然就會識寫字」。

此文一出，也引起不少網友留言回應，「亞洲父母很難勸啦」、「台灣行不通，一堆擔心孩子輸在起跑點的怪獸家長」、「適齡適才真的很重要」、「台灣的高壓教育難啊，中班已經開始加減乘除的一堆」、「想讓孩子快樂成長，但又怕他們國小時變成追不上進度的人」、「真希望許多老師可以看到」。

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