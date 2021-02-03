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縣境之南 宜蘭這所偏鄉澳花衛生室花了10年終於蓋成

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
位於宜蘭「縣境之南」的澳花衛生室，花了10年時間終於蓋好，今天揭牌啟用。 圖／衛生局提供
位於宜蘭「縣境之南」的澳花衛生室，花了10年時間終於蓋好，今天揭牌啟用。 圖／衛生局提供

位於宜蘭「縣境之南」的南澳鄉澳花村衛生室重建案，歷時10年規劃及重建，終於在今天落成啟用，提供偏鄉居民醫療服務，連最南邊與花蓮交界的部落居民都照顧到了。

澳花村位於宜蘭最南端的小村，與花蓮縣秀林鄉和平村交界，居民約1000人，地處偏遠部落，村民以老弱婦孺居多。因交通不便及行車安全考量，村民大都仰賴澳花村衛生室所提供的預防保健及巡迴醫療服務，平日衛生室有衛生所護理人員駐點，另有聖母醫院執行山地醫療提升計畫，提供夜間緊急醫療站等服務。

縣衛生局表示，原澳花村衛生室建於民國49年，有鑑於原衛生室空間狹小，已不符衛生醫療業務所需，為提升原鄉部落民眾的服務品質，分年買下鄰近土地，並向衛生福利部爭取經費及縣府挹注預算，經歷12次工程發包施工，終於落成啟用。

今天除了副縣長林建榮主持啟用揭牌，當地的縣議員、鄉長、代表會及社區人士也都前來參加儀式，為澳花村衛生室落成使用，重啟醫療保健服務新里程做見證。林建榮感謝地方支持及衛生室規劃營造單位，重建後的衛生室從原來的11.07坪，擴展到76.1坪，每周一、周四這兩天有衛生所巡迴醫療醫護人員，週五六日晚上7點半到早上5點半提供夜間醫療服務。

新的衛生室包含急救室、預防注射室、醫科及牙科診療室、掛號室、藥房、候診室等，除了改善醫療保健門診與就醫環境外，也提供預防注射、家庭訪視、巡迴醫療、整合性篩檢、傳染病防治與衛教等，可以讓政府部門的服務觸角周全到宜蘭縣最南端。

位於宜蘭「縣境之南」的澳花衛生室，花了10年時間終於蓋好，今天揭牌啟用。 圖／衛生局提供
位於宜蘭「縣境之南」的澳花衛生室，花了10年時間終於蓋好，今天揭牌啟用。 圖／衛生局提供

衛生所 南澳

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