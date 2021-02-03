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曾文水庫蓄水48年倒數第6 黃偉哲憂：台南水情真的嚴峻
南台灣水情嚴峻，台南市長黃偉哲今天表示，目前曾文南化、烏山頭三個水庫的蓄水量只剩1.3億立方公尺，等到今年的六月會剩下可能不到一兩千萬立方公尺，水情真的是很緊張，缺水情形比107年還要嚴重。
黃偉哲說，107年曾文水庫蓄水量只剩下1.8 %可以說是幾乎乾涸了，但現在的情況比107年還嚴重，「天要下雨娘要嫁人」，不是可以決定的，但無法開源的情況下要呼籲大家要節約用水，水情真的、真的、真的很嚴峻，即使在一期稻作已經休耕停灌還是有很嚴重的缺水問題。
水利署南區水資源局副局長鄒漢貴指出，目前水庫水位很低，水情嚴峻，而且要等到第一波春雨還要等很久，目前曾文水庫的蓄水量是48年來排名倒數第六，這些的蓄水要撐過到今年五、六月的長期枯水期，真的要節約用水。
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