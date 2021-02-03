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國道服務區停車位難掌握？1968App即日起新增燈號服務
不少民眾開上國道前，習慣看一下「高速公路1968」App，了解路況。為了精進相關服務，高速公路局表示，即日起在App推出即時影像CCTV及資訊可變標誌CMS我的最愛」及「服務區停車位燈號顯示」等兩項新功能，方便民眾即時掌握服務區的停車狀況。
高速公路局表示，「高速公路1968」App即時影像是民眾常用的服務之一，為提供民眾使用更加便利，因此推出「即時影像CCTV及資訊可變標誌CMS我的最愛功能」，使用者可透過首頁「我的最愛」快捷按鈕進入管理單元進行增刪，或直接於「即時路況／路網圖」及「即時路況／即時影像」單元中增刪常用的CCTV或CMS。
此外，考量連假期間使用國道服務區需求量大增，為方便用路人即時掌握服務區停車位狀況，因此新增「服務區停車位燈號顯示」功能，依照停車位使用程度顯示紅黃綠三種燈號，當服務區停車位顯示紅色額滿燈號時，請選擇至下一處服務區或鄰近交流道駛出休憩。
高公局也提醒，春節連假期間實施匝道封閉管制措施，其中國5自小年夜至初三每日0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口，西部國道初一至初三全日封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口，初三至初四全日封閉國1埔鹽系統及國3西濱北入，每日7-19時封閉國1虎尾、仁德北向及國1王田、國3名間雙向(詳附圖3)，請民眾多加留意並配合。
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