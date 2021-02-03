國道服務區停車位難掌握？1968App即日起新增燈號服務

不少民眾開上國道前，習慣看一下「高速公路1968」App，了解路況。為了精進相關服務，高速公路局表示，即日起在App推出即時影像CCTV及資訊可變標誌CMS我的最愛」及「服務區停車位燈號顯示」等兩項新功能，方便民眾即時掌握服務區的停車狀況。

高速公路局表示，「高速公路1968」App即時影像是民眾常用的服務之一，為提供民眾使用更加便利，因此推出「即時影像CCTV及資訊可變標誌CMS我的最愛功能」，使用者可透過首頁「我的最愛」快捷按鈕進入管理單元進行增刪，或直接於「即時路況／路網圖」及「即時路況／即時影像」單元中增刪常用的CCTV或CMS。

此外，考量連假期間使用國道服務區需求量大增，為方便用路人即時掌握服務區停車位狀況，因此新增「服務區停車位燈號顯示」功能，依照停車位使用程度顯示紅黃綠三種燈號，當服務區停車位顯示紅色額滿燈號時，請選擇至下一處服務區或鄰近交流道駛出休憩。