不純物快超標 停經用藥「培力伊思翠凝膠」下架
衛福部食藥署今公布藥品回收資訊，用於停經引起血管議場的「培力伊思翠凝膠0.06%」，因藥品在保存期限內，不純物達到合格範圍上限，業者自主回收下架，約300支產品須回收，並於2月22日完成回收作業。
食藥署藥品組科長洪國登表示，培力藥品工業股份有限公司生產的「培力伊思翠凝膠0.06%」，保存期限為兩年，但在第12個月的安定試驗中，已發現不純物達到合格範圍上限。由於業者沒有把握未來一年內不會超標，因此提出回收的申請，共回收一批，批號「020001」，約300支需下架。
「培力伊思翠凝膠0.06%」，主成份為ESTRADIOL，主要用於因停經引起之血管異常、因卵巢分泌障礙所致之萎縮，如陰道萎縮、女陰乾皺、女性生殖腺功能不足、卵巢切除患者、原發性卵巢功能障礙。洪國登表示，該藥為處方藥，醫師依據需求開立，這次回收應不至於造成缺藥疑慮。
新光醫院婦產科主治醫師蕭國明表示，這類藥品主要是停經後婦女可能有陰道乾澀後會開立，有其他替代用藥。
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