中華郵政3月8日起調漲國際郵件資費 漲幅最高達145%

受到疫情影響，中華郵政去年國際郵件量攀升，但國際運費也受到國際航班縮減等影響，運費暴增4成之多，讓中華郵政幾乎是虧本在做。為健全營運，中華郵政今宣布，國際郵件將從今年3月8日起，新增「緊急情況附加費」資費項目，並調整寄往美國郵件公告資費，以反映國際郵件營運成本。

以寄往美國的航空包裹為例，0.5公斤現行資費為220元，調整後，郵資將是500元，調幅高達127.3％；若是一公斤郵件，現行資費為380元，調整後為605元，調幅為59.2％。

中華郵政表示，受到新冠肺炎疫情影響，去年國際航班大幅縮減，飛往國外主要航點最高峰航運價格較疫情前增加高達4倍，導致國際郵件航空運費支出大幅增漲；此外，美國郵政自去年7月起，大幅調升函件小包遞送費率，並逐年調漲包裹及快捷郵件遞送費率。

中華郵政公司強調，多年來均未調整國際郵件公告資費，但因外部營運費用均已大幅攀升，嚴重衝擊郵政事業營運，為健全營運並提升服務品質，因此決定參照民營業者因應疫情作法，新增國際郵件緊急情況附加費，並參酌市場航運費率調漲與波動，按月公告次月加收寄達國及其計費標準。

此外，中華郵政也提到，配合最新國際郵件遞送費計費標準，由原按「總重量」計費改採按「件數」及「重量」計費；除快捷郵件外，本次公告資費調整採「輕件調漲、重件調降」原則，寄往美國郵件公告資費整體調幅約負36%至145%不等。新修正之國際各類郵件資費表請至中華郵政公司全球資訊網查詢。