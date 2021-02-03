關島患者搭包機來台就醫 感謝開啟美麗人生

關島人道包機於1月成行，其中一名女性患者由中國醫藥大學附設醫院收治並贊助醫療費用，院方今天表示，患者經施予胃繞道手術後，原本251公斤的體重已下降20公斤。

中國附醫與外交部共同促成關島人道醫療包機於1月11日順利抵台。其中一名由中國附醫收治的關島女性患者，到院完成隔離檢疫後，配合內科治療與接受國際代謝形體醫學中心院長黃致錕的胃繞道手術後，已成功減重20公斤，預計於9日出院。

外交部北美司長徐佑典也應邀到院探訪病人，並感謝醫院贊助醫療費用2萬美元，以實際行動落實草根外交；這名關島女患者術後感謝台灣政府及中國附醫，「幫助我開啟另一個美麗人生」。

中國附醫院長周德陽表示，這次關島人道醫療包機成行真是彌足珍貴，院方啟動高規格防疫檢查措施，患者入境後搭乘防疫專車到院，入院後直接入住負壓隔離病房，前、後兩次PCR（聚合酶連鎖反應）檢測陰性，嚴格執行各項防護、清潔、消毒工作，在嚴謹防疫下達到醫療救援的目標。

黃致錕表示，在隔離期間，使用肥胖賀爾蒙治療同時輔以營養師為患者所設計的低卡高蛋白餐的方式，降低手術時的危險因子，再進行胃繞道手術。在隔離的14天裡，內科減重成果比預期中順利，已經成功減去20公斤，預計在術後一年，將可減去一半的體重。

徐佑典指出，感謝中國醫藥大學附設醫院在這次關島人道醫療包機案中居中協調，順利促成包機，更贊助關島病患部分醫療費用，以實際行動發揮草根外交效益，使台灣高品質醫療在關島備受矚目。

下週將出院返回關島的患者表示，謝謝大家為她做的這一切，醫院贊助她大筆醫療費，關島台灣商會會長贊助她和母親的飛機票費用；在這裡她受到家人般的照護，「我愛台灣，我愛中國附醫」。