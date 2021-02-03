計程車汰舊換新補助放寬 即日起違規記點一次也補助

為了鼓勵計程車汰舊換新，交通部祭出老舊計程車更新補助要點，補助車種依照燃油車、油電車、電動車等三大類，分別補助15萬元至35萬元不等。且分兩階段補助，第一階段補助七成，其餘3成，需駕駛人於6個月內沒有記點等重大交通違規，並通過教育訓練，才給予補助，不過卻有部分駕駛，僅因超速、違規迴轉的違規被記點，導致剩餘三成補助全都拿不到。

為此，交通部今公告修正「鼓勵老舊計程車更新補助要點」，放寬六個月內，僅記點一點違規一次者，仍可領取剩餘補助款的一成，即日起適用。

為提升計程車競爭力，交通部從前年開始受理計程車汰舊換新補助，補助車種分為燃油、油電混合、電動車，分別補助每輛車15萬、25萬、35萬元；去年受到疫情影響，計程車生計受到衝擊，再加上國外進口車輛也因疫情影響交車期限，交通部因此放寬延長計程車汰舊換新補助。

交通部表示，根據過去的規定，計程車換新都採兩階段補助，購車初期先補助七成，隨後再觀察六個月的駕駛行為，只要沒有違法交通規則遭違規計點，且通過教育訓練，剩餘三成補助款就會發放。

不過交通部表示，補助要點上路後也發現，部分駕駛六個月內僅違規一次，被記一點，卻和闖紅燈(記三點)、頻繁累犯者一樣，都拿不到補助款。基於比例原則考量，因此決定放寬補助規定。

實際上，依照現行法規規定，超速、違規迴轉、未依標誌標線行駛等交通違規，除罰款外，還將被記點一點。交通部表示，只要是六個月內僅有違規一次、記點一點者，將酌給一成補助。

交通部也提到，修正要點也將溯及既往，也就是說，若申請人過去曾提出第二階段申請，但因交通違規情形，遭退件不予補助者，受理機關會主動比對違規紀錄，若符合相關規定，逕撥申請人一成補助款；申請人若未曾提出第二階段申請者，應於受理機關通知之日起三個月內補行申請。

至於計程車汰舊換新補助是否有期限？交通部表示，會視疫情影響計程車營運實際狀況，另行公告調整補助購車期限，目前尚無相關討論。