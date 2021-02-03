消保處查核餐廳洗衣店桶裝瓦斯串接 逾2成業者不合格

農曆新年將至，民眾習慣闔家大小到餐廳聚餐。有鑑於目前國內仍有許多業者在使用液化石油氣(即桶裝瓦斯)，行政院消保處1月間抽檢45家餐廳及6家自助洗衣店業者的桶裝瓦斯，發現10家業者之容器串接使用不合格。包括設置氣體漏氣警報器、防止傾倒措施、每月自行檢查至少1次、嚴禁煙火標示及滅火器等項目，皆有不合格之處。消保處指出，違反規定的業者和販賣桶裝瓦斯的瓦斯行，可罰2到10萬元。

消保處簡任消保官王德明指出，此次到六縣市(台北市、新北市、台南市、彰化縣、屏東縣及花蓮縣)進行桶裝瓦斯串接使用場所之聯合查核，51家業者中，共計10家業者之容器串接使用不合格。其中「設置氣體漏氣警報器」8家不合格；「防止傾倒措施」7家不合格；「每月自行檢查至少1次」7家不合格；「嚴禁煙火標示及滅火器」6家不合格。

他以「防止傾倒措施」舉例，桶裝瓦斯若未用鐵鍊綁住、隨意放置樓梯旁，一旦地震倒下便釀災禍。違規業者中，台北著名觀光景點貓空便占了4家，消保處請台北市政府加強輔導改善。

消保處表示，違規之餐廳或自助洗衣店業者，依消防法第42條規定，可處2萬元以上10萬元以下罰鍰。另液化石油氣販賣場所之經營者(如瓦斯行)，如發現供氣之容器串接使用場所有違法情況，亦不得供氣，否則亦可連坐處罰。這些違法情況包括：容器置於地下室、無嚴禁煙火標示或滅火器、使用或備用之容器未直立放置或未有防止傾倒之固定措施、未設置氣體漏氣警報器。

消保處呼籲，液化石油氣容器串接使用場所之業者及液化石油氣販賣場所之經營者，關於串接使用量、安全設施及管理，均應符合「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」相關之規定，以維護消費者權益。