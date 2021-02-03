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脊椎挨一刀卻屁股痛照舊 神外及骨關節達人聯手救援

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
王清貞醫師以水介質震波治療兩側股骨頭壞死，讓股骨頭恢復血液供給，促進血流。照片／業者提供
王清貞醫師以水介質震波治療兩側股骨頭壞死，讓股骨頭恢復血液供給，促進血流。照片／業者提供

有長期喝酒習慣的40歲男子，因右側髖關節又酸又痛前往他院就醫，以為是脊椎問題而在他院接受手術，不料，術後不僅痠痛沒改善，還更嚴重，連走路都被迫跛行。為此，他慕名前往「活力得中山脊椎外科醫院」就醫，經院長楊椒喬及榮譽院長王清貞醫師兩人聯手診斷及檢查，確定他為雙側髖關節股骨頭缺血性壞死。由於患者不想再手術，因此建議他接受非侵入性的水介質震波治療，經由進階高劑量震波，降低疼痛，改善生活品質。

這名患者跛著腳來到楊椒喬院長診間主訴說，過去因工作需要他時常搬重物，也有長期喝酒習慣。但近來因屁股痛、右側髖關節又酸又痛，不僅減少搬重物，也不太敢喝酒。原本以為是脊椎問題，在他院接受脊椎手術，並置入脊椎骨釘，沒想到還是沒解決右髖關節痠痛的問題。楊院長鑑別診斷認為患者的問題是在骨關節，因此建議他接受榮譽院長王清貞醫師的診斷。

王清貞醫師指出，經X光與MRI（核磁共振）檢查，患者的右、左側髖關節分別有3級、1-2級的骨壞死，程度由零至四級來區分，達第四級者為最嚴重。同時，關節腔也已有積水情形。

王醫師進一步表示，包括，喝酒、外傷及口服藥物都是引起股骨頭缺血性壞死的原因，也有不明原因所致。患者會出現疼痛，活動受限，嚴重者將無法行走，影響生活品質，最後必須接受置換人工髖關節來解決。若年紀輕者接受置換人工髖關節，日後則須接受再次置換，面對較高手術風險。

由於患者不想再開刀，體外震波治療有25年經驗的王醫師因此建議他接受非侵入性的水介質震波治療，讓缺血、缺氧的股骨頭，恢復血液供給，促進血流，以降低疼痛，恢復行動，改善生活品質。延緩股骨頭壞死，進而延後需要接受置換人工髖關節的時程。

至於在療程的建議上，王醫師指出，依患者骨壞死的程度，建議這位患者接受雙側進階高劑量聚焦式水介質震波，兩側共接受超過上萬發震波治療，在麻醉下進行。在治療次數與頻率上，亦將依患者病灶大小而定。震波治療後，治療部位有局部腫脹、瘀青等情形，可馬上下床，返家休息後恢復，沒有重要神經、血管受傷的病例。

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