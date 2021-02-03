Uber、Uber Eats狂送8萬份紅包 團購點餐功能新上線

迎接農曆新年，Uber、Uber Eats雙平台聯合為民眾搶先送上紅包優惠！自2月4日至11日期間，共8萬份實體紅包組將於乘車或取餐時隨機贈送消費者；Uber Eats也將於小年夜至初五（2月10至2月16日）期間加碼提供線上紅包8萬份，打開即有獎，集雙平台力量帶給消費者鴻運紅包招喜氣。

正式落地台灣的Uber與Uber Eats，今年首次攜手提供共8萬份限量好運紅包組，新舊用戶都有獎，即日起到過年前用Uber App叫車，就有機會在車內得到紅包組，4萬份的Uber實體紅包內含Uber新用戶2趟120元乘車優惠、張張皆贈乘車金的刮刮卡。即日起到過年前用Uber Eats點餐，也有機會以及得到4萬份Uber Eats「犇向幸福多重好禮包」，優惠內容包含新用戶享30天無限次0元外送、新用戶餐點優惠2次100元，及所有用戶生鮮雜貨2次8折優惠。春節期間Uber Eats再加碼送出限量8萬份線上紅包，於2月10日至2月15日期間每日送出1萬份，2月16日迎財神當天再加碼開工紅包2萬份，每個紅包皆有50元優惠，中獎率百分百。