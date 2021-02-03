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Uber、Uber Eats狂送8萬份紅包 團購點餐功能新上線

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
春節期間Uber Eats加碼推出精選餐點買一送一與線上限量紅包袋等獨家好康，百萬項精選商品天天享優惠，滿足消費者的各種年節需求。圖／Uber Eats提供
春節期間Uber Eats加碼推出精選餐點買一送一與線上限量紅包袋等獨家好康，百萬項精選商品天天享優惠，滿足消費者的各種年節需求。圖／Uber Eats提供

迎接農曆新年，Uber、Uber Eats雙平台聯合為民眾搶先送上紅包優惠！自2月4日至11日期間，共8萬份實體紅包組將於乘車或取餐時隨機贈送消費者；Uber Eats也將於小年夜至初五（2月10至2月16日）期間加碼提供線上紅包8萬份，打開即有獎，集雙平台力量帶給消費者鴻運紅包招喜氣。

正式落地台灣的Uber與Uber Eats，今年首次攜手提供共8萬份限量好運紅包組，新舊用戶都有獎，即日起到過年前用Uber App叫車，就有機會在車內得到紅包組，4萬份的Uber實體紅包內含Uber新用戶2趟120元乘車優惠、張張皆贈乘車金的刮刮卡。即日起到過年前用Uber Eats點餐，也有機會以及得到4萬份Uber Eats「犇向幸福多重好禮包」，優惠內容包含新用戶享30天無限次0元外送、新用戶餐點優惠2次100元，及所有用戶生鮮雜貨2次8折優惠。春節期間Uber Eats再加碼送出限量8萬份線上紅包，於2月10日至2月15日期間每日送出1萬份，2月16日迎財神當天再加碼開工紅包2萬份，每個紅包皆有50元優惠，中獎率百分百。

此外，Uber Eats團購功能也正式上線，電腦或手機裝置皆可支援。只需在店家名稱和地址下方按下「發起團購訂單」，輕鬆分享訂單連結，就能讓所有人自行新增餐點。且具有「訪客點餐」功能，即使沒有帳號也能加入點餐。確認餐點後選取「檢視團購訂單」即可結帳，不僅訂購者姓名和餐點一目瞭然，更能快速統計餐點，收款無煩惱。

Uber Eats點餐隨機送「犇向幸福多重好禮包」，2月10日至2月16日再加碼送出8萬份線上紅包。圖／Uber Eats提供
Uber Eats點餐隨機送「犇向幸福多重好禮包」，2月10日至2月16日再加碼送出8萬份線上紅包。圖／Uber Eats提供
年節出遊搭乘Uber，即可獲得限量紅包刮刮樂組，內含Uber與Uber Eats 雙平台綜合優惠，每組紅包更加贈一張刮刮樂，張張都有禮。圖／Uber Eats提供
年節出遊搭乘Uber，即可獲得限量紅包刮刮樂組，內含Uber與Uber Eats 雙平台綜合優惠，每組紅包更加贈一張刮刮樂，張張都有禮。圖／Uber Eats提供

Uber 紅包 生鮮

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