農業新制稻作4選3 農民評估仍堅持「種好種滿」

近年國內水稻供過於求，加上水情嚴峻，農委會今年起推行稻作四選三，兩年4個期作中，至多可選3個期作繳交公糧或領稻作直接給付，但最少須有1個期作申報種植其他非水稻作物或休耕，但彰化不少農民初步評估還是想「種好種滿」，也有不少老農轉申請產銷履歷，免受到「四選三」政策限制。

農委會評估國內目前水稻年超量，未來實施「稻作四選三」政策，年減約2 萬公頃，不會影響國內食米供應，目的是為提升水資源利用效率，建立合理水旱輪作制度，進而增進土壤肥力，減少農藥施用及降低農民生產成本。

彰化縣是台灣米倉，年產量約29萬6455公噸，彰化縣府農業處長邱奕志指出，彰化二期稻作量為全國最多，新政策對縣內影響較大，一般種稻機械化比例高，對人力有限、年紀大的農民來說較省工，要轉種並非能立即克服，但政府鼓勵轉作可涵養土壤、有助地力，也因水稻用水量相較大，若減種也能抗旱，仍會輔導農民。

林姓農民說，許多人對政策「霧煞煞」，打算今年照常種稻，明年在觀望是否二期稻再做調整，他認為，許多農民租地，不可能不耕種，傳統農民並非想轉種就能轉種，有時還牽涉到地主意見，若最後繳不了公糧送糧商，可能會讓糧商有操縱空間。

芬園農會至今針對「稻作四選三」已舉辦3次說明會，農會總幹事黃翊愷說，在地農民評估下多數仍想維持原有耕作習慣，但政策考量取得有機、友善耕作或產銷履歷驗證者，耕作模式是對環境友善，不受「四選三」措施限制，反而讓不少農民有意願加入產銷履歷，但相關書面資料繁瑣，農會將提供協助。