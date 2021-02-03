進口生蚵屢出包 食藥署要求越南2月底回應

越南進口生蚵連續出包，繼上周衛福部食藥署攔下驗出諾羅病毒的越南進口鮮蚵，5000多公斤後，昨天公布分別有255公斤和270公斤的生蚵驗出諾羅病毒和A型肝炎病毒。食藥署食品組組長蔡淑貞表示，今年1月7日已發文給越南政府，對方正在查明原因，且承諾輸台前會先自行檢驗。

蔡淑貞表示，只要輸台的產品半年內發現三批違規，就會發文請原產國（地）說明，而越南上周查獲五批後，越南已經發生六個月內累計十批鮮蚵驗出諾羅病毒，因此已於1月初發文給越南政府，並限期45天，於2月22日前回復。

她說，由於生蚵驗出諾羅病毒通常和水域污染有關，因此越南政府初步回應將了解原因；在查明原因並改善前，也將針對每一批生蚵先進行查驗後再輸台。但我國仍會加強邊境查驗，並視越南政府回應在進行下一步管制措施。

食品組簡任技正蕭惠文則表示，目前公布的都是去年底輸台的生蚵，今年自越南輸台的生蚵至今仍未有不合格的紀錄。

另外，因貝類產品主要的食品安全風險包括海洋毒素以及微生物污染，例如麻痺性貝毒及諾羅病毒等，因此不論國別，食藥署從2018年起也要求貝類產品進口時，都必須檢附捕撈或養殖地資訊的官方衛生證明文件。

諾羅病毒好發於冬、春之際，尤其過年前後民眾常因為生食海鮮而感染。症狀以嘔吐為主，並伴隨腹瀉、發燒和全身酸痛，而酒精無法殺死諾羅病毒，建議民眾少生食、以肥皂勤洗手，環境則須以漂白水消毒。