阿芳老師大解密 加入這一味秒變大廚

疫情掀起一股「自煮」浪潮，不管是小家庭或是親友團聚圍爐總免不了秀一下廚藝，少些濃香、缺點層次，總覺得怎麼煮就是和名廚差一點？蔡季芳阿芳老師私房秘密年前解封，不管是濃郁湯頭、風味快炒……少不了牛頭牌沙茶醬，有獲雙認證肯定的調味聖品，讓你輕鬆端出令人驚豔的年菜。

阿芳老師及嫚嫚營養師私房秘密年前解密，讓大家秒變大廚。 圖／噓星聞 提供

想要燒出古早味，蔡季芳老師可是高手；要學輕巧減醣餐，陳嫚羚營養師則是翹楚。跨界年菜單挑，阿芳老師亮出拿手的沙茶魷魚團圓鍋，嫚嫚以改良蝦鬆的沙茶雞肉花椰菜米沙拉接招。不約而同的是，不管是古早味大菜，或是擄獲人心的沙拉，上菜速度都超快，而且，都少不了牛頭牌沙茶醬。

阿芳老師擅長中式大菜，這道沙茶魷魚團圓鍋是在傳統紅燒獅子頭上加入快炒沙茶魷魚提味，「美味的臨門一腳就是沙茶醬，只要一加入，香味就飄出來，這就是做菜的技巧。」不藏私的阿芳老師長年都愛用牛頭牌紅蔥醬、沙茶醬調味，還有雙認證肯定用得很安心。

阿芳老師示範沙茶魷魚團圓鍋。 圖／噓星聞 提供

嫚嫚的年菜可是現在最in的減醣風，宴客經常上桌的蝦鬆得放油條增添口感，營養師則用低脂的雞胸肉丁與花椰菜米，搭配100%無添加糖的金色蔬菜特選玉米粒，加入牛頭牌沙茶醬拌炒，纖維、維生素up，油膩、澱粉out！這道沙茶雞肉花椰菜米沙拉包進生菜裡口感清爽卻很有滋味，讓人開心吃沒有負擔。

嫚嫚營養師示範最in的減醣料理-沙茶雞肉花椰菜米沙拉。 圖／噓星聞 提供

原來牛頭牌沙茶醬是個百變調味料，可以調出古早味的濃香、也能襯托輕盈雅緻的清香，更是全民瘋鍋物不可以缺少的沾醬首選，佐料配飯都少不了它。這台灣人共同記憶的牛頭牌沙茶醬原料取用高級的魚乾和赤尾青，所以富含鈣質、氨基酸與甲殼胺，除了美味之外營養價值也高。

經典調味料也要食安掛保證，牛頭牌沙茶醬通過「SQF品質規範」，近期更獲得「雙潔淨標章」認證，是市售沙茶醬當中唯一獲雙認證肯定的品項。不少人挑選食品非常看重源於歐盟的Clean Label潔淨標章，它代表減少使用人工化學合成添加物，呈現簡單卻美味的食品。

牛頭牌沙茶醬是唯一通過「SQF」及「雙潔淨」雙標章，食安掛保證。 圖／噓星聞 提供

牛頭牌沙茶醬通過由中華穀類食品工業技術研究所認證的Clean Label，審核著眼製程當中有無「添加的必要性、是否有原料可取代、是否可技術克服、盡量用天然食材」等四大考量，並要求業者不添加防腐劑、人工香料、人工色素、人工甜味劑、漂白劑、保色劑、結著劑、含鋁膨脹劑等八大添加物，同時原料須為非基改、農藥殘留需符合法規。相較於潔淨標章，「雙潔淨標章」規範更嚴格，須遵循政府食品添加物規範。

基於食品少添加安心有保障的初心，才能讓這匙古早味一代一代傳承下去，成為台灣人料理時共同的回憶。阿芳老師、嫚嫚營養師聯手示範方便快速料理年菜，希望親友團聚時大家也可以香噴噴佳肴上桌，感受大獲好評的成就感，只要有料理最佳拍檔牛頭牌沙茶醬，原來自己動做年菜可以很快樂。