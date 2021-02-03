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易遊網春節出清！環島之星省千元 飯店一晚含稅免2千

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
春節連假花東飯店一房難求，圖為花蓮遠雄悅來大飯店，即起透過旅行社訂房可享出清優惠。圖／易遊網提供
春節連假花東飯店一房難求，圖為花蓮遠雄悅來大飯店，即起透過旅行社訂房可享出清優惠。圖／易遊網提供

下周就進入農曆新年，多達7天連續假期，易遊網限時釋出春節國旅和訂房限量餘位最後搶購，還未安排行程的旅客，可以趁機搶便宜。

由於國內疫情升溫，易遊網指出，除了加強出遊防疫措施，也鼓勵旅客可以分散旅行或是安排飯店宅度假，例如環島之星行程，皆以戶外景點為主；訂房部分也推薦一泊二食宅度假方案，旅客可待在飯店好好享受假期，降低群聚風險。此外，春節期間熱門景區經常一房難求，沒有提早預訂的民眾，易遊網釋出限量保留房正是最後搶訂機會。

易遊網環島之星春節指定商品，倒數餘位祭出每人再減500元優惠，像是入住遠雄遠來、理想大地、秧悅美地或美侖等飯店，折扣後每人7,490元起。此外，指定商品於初三至初五出發，可享每人現減1千元的晚鳥優惠，包括「環島之星─台東鸞山阿凡達秘境+龍田單車3天」、「環島之星─台東東海岸+布農部落+太麻里豐富3天」、「環島之星─花蓮太魯閣+海洋公園+縱谷兆豐農場 豐富3天」等，折扣後每人12,500元起。上述晚鳥優惠至2月5日，售完為止。

易遊網即起也推出「年前閃一波」限時7天快閃專案，針對預算有限的小資族「有感價」，離清境農場最近的「南投清境國民賓館」每晚含稅3,550元起，含兩客早餐，再加贈青青草原、小瑞士花園門票；位於逢甲商圈的設計旅店「GOGO回行旅逢甲館」，小年夜入住含稅1,786元起；台北「S Hotel」獨家推出買雙人午餐送免費住一晚，春節、例假日通通不加價，含稅3,099元起，2月5日前下訂，再加碼免費升等豪華房。

想要再省一筆，易遊網還有限時新春訂房折扣碼，單筆最高可再現折800元。於易遊網APP訂房，輸入「mou138」滿1,300折138、「mou250」滿2,600折250、「mou500」滿6,400折500；若是刷花旗信用卡可再享加碼，折扣碼限時領取至2月20日，可訂購入住日為9月30日前；若是APP首購用戶，輸入「app400」滿2,500可折抵400元。相關資訊可至易遊網官網查詢。

春節火車旅遊更悠閒。圖／易遊網提供
春節火車旅遊更悠閒。圖／易遊網提供
易遊網即起春節餘位出清，圖為花蓮太魯閣。圖／易遊網提供
易遊網即起春節餘位出清，圖為花蓮太魯閣。圖／易遊網提供

易遊網 環島 春節

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