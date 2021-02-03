快訊

趙少康今重回國民黨 江啟臣將發中評委資格

聽新聞
test
0:00 / 0:00

比照7大公股銀 全台83家郵局即日起換新鈔「實名制」

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中華郵政今也公告，即日起至2月9日止，於全台83處郵局提供兌換新鈔服務，且同樣採取實名制。本報資料照片
中華郵政今也公告，即日起至2月9日止，於全台83處郵局提供兌換新鈔服務，且同樣採取實名制。本報資料照片

農曆春節快到了，不少民眾都喜歡換新鈔包紅包，討個吉祥和喜氣，不過今年受到疫情影響，基於防疫需求，不僅七家公股銀行對於換新鈔都採實名制規定外，中華郵政今也公告，即日起至2月9日止，於全台83處郵局提供兌換新鈔服務，且同樣採取實名制。

中華郵政表示，民眾只要來郵局兌換新鈔，現場都會發送表格，民眾需填寫上姓名、電話，兌換當天日期以及兌換新鈔的張數、金額等；由於銀行配送新鈔數量有限，100元券每人限兌100張，其餘1000元券及500元券酌量供應。

中華郵政也提醒，如有向隅民眾，可洽附近提供兌換新鈔服務的各金融機構兌換。

110年春節兌換新鈔「兌換支局局名表」

基隆（1）：基隆愛三路

台北（2）：台北北門、深坑草地尾

板橋（1）：板橋文化路

三重（3）：三重中山路、八里、林口

桃園（6）：中壢、新屋、龍潭、楊梅、桃園成功路、八德大湳

苗栗（9）：苗栗中苗、後龍、頭屋、公館、大湖、銅鑼、三義、卓蘭、南庄

新竹（6）：新竹武昌街、新埔、寶山、芎林、北埔、新竹牛埔

台中（2）：台中民權路、豐原

彰化（3）：彰化中央路、員林、芬園

南投（1）：南投三和

嘉義（3）：嘉義文化路、義竹、布袋

雲林（3）：斗六西平路、古坑、莿桐

台南（7）：台南成功路、新營、後壁、東山、六甲、下營、柳營

高雄（3）：新興、鳳山、六龜

屏東（6）：屏東民生路、新埤、南州、竹田、林邊、車城

宜蘭（7）：宜蘭中山路、頭城、壯圍、員山、三星、五結、南澳

台東（12）：台東大同路、綠島、蘭嶼、台東卑南、鹿野、關山、池上、東河泰源、成功、長濱、太麻里、大武

花蓮（7）：花蓮國安、富里、新城、壽豐、鳳林、光復、瑞穗

澎湖（1）：馬公中正路

即日起至2月9日止，全台83處郵局提供兌換新鈔服務，採實名制規定，民眾需填寫上姓名、電話，兌換當天日期以及兌換新鈔的張數、金額等。圖／中華郵政提供
即日起至2月9日止，全台83處郵局提供兌換新鈔服務，採實名制規定，民眾需填寫上姓名、電話，兌換當天日期以及兌換新鈔的張數、金額等。圖／中華郵政提供

中華郵政 實名制 新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

整理包／過年換新鈔添喜氣！去哪換、能換多少？ 一次報你知

尚缺200多萬助學金 北台南家扶今明7處郵局義賣

沉迷玩夾娃娃機欠下高利貸 男子試圖搶郵局遭判刑

羨慕！ 中華郵政郵差擬加薪兩千五、內勤加薪近五千

相關新聞

比照7大公股銀 全台83家郵局即日起換新鈔「實名制」

農曆春節快到了，不少民眾都喜歡換新鈔包紅包，討個吉祥和喜氣，不過今年受到疫情影響，基於防疫需求，不僅七家公股銀行對於換新...

整理包／過年換新鈔添喜氣！去哪換、能換多少？ 一次報你知

農曆新年將至，不少民眾會換新鈔包紅包，有哪些地點可提供換新鈔服務？何時開始換？每人能換多少？因應疫情有無特別規定？本網整理報導，讓您一次了解。

境外空氣汙染散不出去！ 高雄台南今天「紅通通」

環保署表示，今天東北季風減弱，清晨至上午受前一日境外汙染移入影響，西半部汙染物濃度偏高，上午10時監測全台19站紅害，集...

今天是立春！好的開始讓你旺整年 要吃什麼、開財運方法一次看

立春是第二十四日節氣中的第一個節氣，即太陽到達黃經315°之時，在西曆每年2月3日至5日之間，表示春天開始，從這天一直到立夏，都稱為春季，也是古代所指的春節。今天是「立春」，到底立春有什麼習俗、做什麼會旺呢？跟著聯合新聞網一起來看看吧。

「立春的8禁忌！」別理髮、搬家 做了小心趕走一年好運氣

所謂的立春，意思是「春天開始之日」，而「立」是「開始」的意思。立春乃二十四個節氣當中之一，有立春、立夏、立秋、立冬、春分、秋分、夏至、冬至、雨水、驚蟄、清明、穀雨、小滿、芒種、小暑、大暑、處暑、白露、寒露、霜降、小雪、大雪、小寒、大寒等二十四個。

春節連假天氣看這知！ 彭啟明：小年夜變天全台有雨

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，昨天有波東北風南下，北部、東北部及東半部顯著的轉為陰沉天氣，迎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。