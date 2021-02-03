聽新聞
test
0:00 / 0:00
比照7大公股銀 全台83家郵局即日起換新鈔「實名制」
農曆春節快到了，不少民眾都喜歡換新鈔包紅包，討個吉祥和喜氣，不過今年受到疫情影響，基於防疫需求，不僅七家公股銀行對於換新鈔都採實名制規定外，中華郵政今也公告，即日起至2月9日止，於全台83處郵局提供兌換新鈔服務，且同樣採取實名制。
中華郵政表示，民眾只要來郵局兌換新鈔，現場都會發送表格，民眾需填寫上姓名、電話，兌換當天日期以及兌換新鈔的張數、金額等；由於銀行配送新鈔數量有限，100元券每人限兌100張，其餘1000元券及500元券酌量供應。
中華郵政也提醒，如有向隅民眾，可洽附近提供兌換新鈔服務的各金融機構兌換。
110年春節兌換新鈔「兌換支局局名表」
基隆（1）：基隆愛三路
台北（2）：台北北門、深坑草地尾
板橋（1）：板橋文化路
三重（3）：三重中山路、八里、林口
桃園（6）：中壢、新屋、龍潭、楊梅、桃園成功路、八德大湳
苗栗（9）：苗栗中苗、後龍、頭屋、公館、大湖、銅鑼、三義、卓蘭、南庄
新竹（6）：新竹武昌街、新埔、寶山、芎林、北埔、新竹牛埔
台中（2）：台中民權路、豐原
彰化（3）：彰化中央路、員林、芬園
南投（1）：南投三和
嘉義（3）：嘉義文化路、義竹、布袋
雲林（3）：斗六西平路、古坑、莿桐
台南（7）：台南成功路、新營、後壁、東山、六甲、下營、柳營
高雄（3）：新興、鳳山、六龜
屏東（6）：屏東民生路、新埤、南州、竹田、林邊、車城
宜蘭（7）：宜蘭中山路、頭城、壯圍、員山、三星、五結、南澳
台東（12）：台東大同路、綠島、蘭嶼、台東卑南、鹿野、關山、池上、東河泰源、成功、長濱、太麻里、大武
花蓮（7）：花蓮國安、富里、新城、壽豐、鳳林、光復、瑞穗
澎湖（1）：馬公中正路
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言