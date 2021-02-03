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易遊網推春節「晚鳥」優惠 環島之星最高現折1千元

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台北「S Hotel」獨家推出買雙人午餐送免費住一晚，春節、例假日通通不加價，含稅3099元起，2月5日前下訂，再加碼免費升等豪華房。圖／易遊網提供
台北「S Hotel」獨家推出買雙人午餐送免費住一晚，春節、例假日通通不加價，含稅3099元起，2月5日前下訂，再加碼免費升等豪華房。圖／易遊網提供

農曆春節將屆，不少旅行社都紛紛祭出各種優惠，準備搶攻「晚鳥」民眾，像是易遊網推出「環島之星」春節指定商品，倒數餘位祭出每人再減500元優惠，「環島之星花蓮太魯閣+海洋公園+花東縱谷 慢遊2天」，入住「遠雄遠來大飯店」、「理想大地渡假飯店」、「秧悅美地度假飯店」或「美侖大飯店」，折扣下來，每人7490元起。

此外，豐富遊指定商品於初三至初五出發，則可享每人現減1000元的晚鳥優惠，上述晚鳥優惠至2月5日止，玩花東保證有房有位，售完為止。

連假旺季訂房總是怕太貴，易遊網即日起推出「年前閃一波」限時7天快閃專案，祭出晚鳥超佛價讓預算有限的小資族，過年期間也可以買到高CP值，例如離清境農場最近的「南投清境國民賓館」，每晚含稅3550元起，含兩客早餐外，再加贈青青草原、小瑞士花園門票；位於逢甲商圈的設計旅店「GOGO回行旅逢甲館」，小年夜入住每晚1786元起；台北「S Hotel」獨家推出買雙人午餐送免費住一晚，春節、例假日統統不加價，含稅3099元起，2月5日前下訂，免費升等豪華房。

若是過年不想到處趴趴走，選擇一間高星等飯店享受宅渡假，也是疫情時代的熱門玩法。緊鄰太平洋海岸，海景視野絕佳的「花蓮遠雄悅來大飯店」，小年夜入住，一泊二食含稅6600元起；可盡覽日月潭湖光水色的「南投日月潭大飯店」，湖景房一泊二食每晚含稅8888元起；以香草芳香為主題的五星酒店「秧悦美地渡假酒店」，結合香草特色餐點與當地新鮮直送食材料理，一泊二食每晚含稅9835元起；坐擁墾丁絕美山海景觀的頂級飯店「華泰瑞苑」，一泊二食每晚含稅1萬7000元起。

易遊網還有限時新春訂房折扣碼，單筆最高可再現折800元，只要在易遊網APP訂房，輸入「mou138」滿1300折138、「mou250」滿2600折250、「mou500」滿6400折500；若是刷花旗信用卡再享加碼，輸入「mou350」滿2600折350、「mou800」滿6400折800，折扣碼限時領取至2月20日，可訂購入住日為9月30日前；若是APP首購用戶，輸入「app400」滿2500可折抵400元。

若是過年不想到處趴趴走，選擇一間高星等飯店享受宅渡假，也是疫情時代的熱門玩法。圖為南投日月潭大飯店。圖／易遊網提供
若是過年不想到處趴趴走，選擇一間高星等飯店享受宅渡假，也是疫情時代的熱門玩法。圖為南投日月潭大飯店。圖／易遊網提供
春節玩花東，初三至初五出發最高再減千元。圖／易遊網提供
春節玩花東，初三至初五出發最高再減千元。圖／易遊網提供

易遊網 春節 訂房

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