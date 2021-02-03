中南部空汙累積 環保署：壞空氣將持續好幾天

環保署表示，昨天午後起受東北風挾帶境外汙染物移入影響，加上今天東北季風減弱擴散條件轉差，下風處中南部汙染物持續累積不易吹散，空品不佳情形可能會持續數日，環保署與各地方政府依照空品變化情形執行空汙減排應變措施，跨區域管控本地汙染排放，盡量減緩境外傳輸及汙染物累積造成影響。

環保署表示，從外島馬祖及台灣北端的富貴角與萬里測站監測數據來看，PM2.5濃度從昨日下午2點就開始逐漸上升，最高值已分別達到每立方公尺81、55及59微克，顯示境外汙染影響已經逐漸增強。

環保署說，與各地方政府自1月下旬以來就透過每日預報資訊，針對近日境外傳輸與本地汙染物累積交互發生的情形投入人力應變。截至昨日晚間12時，已協調台中，麥寮及興達等燃煤電廠降載電量達2.68億度，約占該三廠所有燃煤機組總發電量59.3%，換算硫氧化物減量59.5公噸，氮氧化物減量59.5公噸，懸浮微粒減量3.2公噸。

地方政府方面，全台共有桃園等14縣市執行區域防制措施，其中有10縣市成立指揮或應變中心統整應變作為；合計共執行稽查344家工廠、179家工廠配合減排、道路洗掃達2574公里、路邊攔檢2萬2898輛，以及露天燃燒、營建工地、餐飲業、河川裸露地等多類型逸散汙染源的巡查；此外，1月間也發動兩次跨縣市聯合稽查行動，督促大型汙染源降載減排，透過多管齊下的方式減輕整體空品負荷。