義大醫院開設腎移植藥師門診 多一層把關患者用藥安全

腎臟移植病患需服用抗排斥藥，並積極監控藥物血中濃度以防藥物過量導致發生毒性，而長年使用抗排斥藥也會有「三高」等併發症，因此服藥需格外謹慎小心，高雄義大醫院鑑此，今年2月起開設腎移植藥師門診，把關腎移植患者的用藥安全。

義大醫院表示，腎移植藥師門診每周二上午與腎臟移植特別門診同時段看診，藥師在醫師看診前，會先與病人面談，進行現狀用藥評估，了解生活作息及服藥情形進一步提供用藥指導諮詢及衛教，最後整合用藥建議與醫師溝通，對病人的用藥安全多一層把關。

藥劑部長項怡平表示，腎移植病人須長期服用免疫抑制劑降低器官排斥發生率，並慎防藥物過量導致毒性發生或藥量不足發生排斥反應。但長期使用免疫抑制劑也可能導致感染、移植後新生糖尿病、高血壓、血脂異常、高尿酸血症等併發症，須額外用藥物治療；為恐免疫抑制劑與其他藥物產生交互作用，因此藥事照護更顯重要。

據財團法人器官捐贈移植登錄中心最新統計，2005年4月至2018年義大醫院腎臟移植病人82例，三年存活率達97.4%為全國之冠。義大醫院腎臟移植小組主任王華斌表示，義大醫院94年通過腎臟移植合格醫院，96年成立器官移植中心後，藥劑部即有專責藥師參與跨團隊照護，現開設腎移植藥師門診服務，可更提升腎臟移植病人醫療照護品質。