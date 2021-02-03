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境外空氣汙染散不出去！ 高雄台南今天「紅通通」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天中南部空品不佳。圖／取自空品監測網
今天中南部空品不佳。圖／取自空品監測網

環保署表示，今天東北季風減弱，清晨至上午受前一日境外汙染移入影響，西半部汙染物濃度偏高，上午10時監測全台19站紅害，集中在雲林至高雄，尤其台南6站有5站紅害、高雄12站有11站紅害；橘警共13站，分布台中以南。午後風速增強，竹苗以北擴散條件佳，但中南部位於下風處，擴散條件更差，加上午後光化作用影響，臭氧濃度易上升。

環保署說，4日環境風場為偏東風，北部地區位於迎風面，擴散條件較佳，竹苗以南地區位於背風側，清晨及夜間風速弱，易累積汙染物。高屏空品區為「紅色警示」等級，中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，竹苗空品區為「普通」等級，北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級。

5日環境風場仍為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件較差，且清晨及夜間風速弱，易累積汙染物；竹苗沿海地區清晨受渦流影響，局部地區汙染物濃度易上升。雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級，中部空品區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗空品區為「普通」等級，宜蘭、花東空品區為「良好」等級。

紅害 環保署 海地

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