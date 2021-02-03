境外空氣汙染散不出去！ 高雄台南今天「紅通通」

立春是第二十四日節氣中的第一個節氣，即太陽到達黃經315°之時，在西曆每年2月3日至5日之間，表示春天開始，從這天一直到立夏，都稱為春季，也是古代所指的春節。今天是「立春」，到底立春有什麼習俗、做什麼會旺呢？跟著聯合新聞網一起來看看吧。

2021-02-03 09:14