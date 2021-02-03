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新春領現免擔心 內政部：可申請警方護鈔

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
今起至2月9日可換領新鈔。報系資料照片
今起至2月9日可換領新鈔。報系資料照片

年關將近，金融交易較為頻繁，民眾現金需求及資金往來頻繁，易成為歹徒覬覦作案的目標，內政部今天表示，警察機關將針對金融機構重點時段派遣警力加強警戒，防止金融機構發生竊案、搶案，另有提供民眾免費護鈔服務，有需求者可向各地警察機關或請金融機構協助申請。

內政部表示，防範金融機構治安事件發生是警察機關指標性工作，警政署已要求各地方政府警察局，春節期間針對轄內金融機構全面檢測，並依金融機構強盜、搶奪、竊盜案件發生情形及易發生時段，加強勤務與宣導，協調金融機構實施防搶演練及員工自衛編組演練，透過警民合作，強化金融機構員工緊急應變能力。

為維護民眾財產安全，各警察機關將針對金融機構易發生刑案重點時段派遣警力加強警戒，防止金融機構發生治安案件，並規畫巡邏警力，防制ATM提款機被破壞或被盜取現金。

內政部提醒，今年因疫情影響，路人戴口罩後較不易辨認面貌，因此春節期間，提領款項時應多留周遭行人，防範遭尾隨行搶（竊），如有大筆現金存、提款需求，可向各地警察機關申請免費護鈔服務，或請金融機構協助代為聯繫，讓民眾安心領錢開心過年。

警察 內政部 春節

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