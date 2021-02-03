台肺炎流感死亡率創10年新低 抗疫佳登權威期刊

台灣防疫佳績再登權威期刊，研究發現，公元2020年標準化死亡率沒因新冠肺炎增加，肺炎和流行性感冒死亡率達10年新低；交通意外死亡率略升，不排除與民眾改變通勤方式有關。

這篇研究除第一作者、台北醫學大學公共衛生學院專案助理研究員高志文，還有北醫大公衛學院博士申邁特（Mattia Sanna）、護理學院黃詩鈞博士、中國醫藥大學講座教授溫啟邦、國立台灣大學公共衛生博士候選人蔡閔光及澳洲Menzie健康研究院赫佛（Dr.MaritaHelfer），研究分析去年新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球大流行對台灣總體人群健康影響，獲全球前5大醫學期刊-內科醫學誌（Annals of InternalMedicine）接受發表。

高志文接受中央社記者採訪時表示，中國宣揚透過共產極權制度防疫，但台灣經驗顯示，民主政府以非專制方式介入，鼓勵全民正向防疫，台灣民主、透明及專業獲得的成功，更彰顯台灣抗疫成績珍貴，能讓其他民主國家學習。

高志文說，過去一年台灣防疫曾遭質疑，尤其是沒普遍篩檢社區民眾，有人會認為社區潛藏病例，死亡個案可能被以肺炎、流感通報，低報新冠肺炎發生率。

不過，高志文與其他學者合作研究發現，去年與新冠肺炎抗戰，台灣每10萬人全死因死亡率為399.8人，與近年下降趨勢相符，低於2019年417.6人，且下降比往年稍多一些。

高志文表示，更重要的是去年台灣每10萬人肺炎和流感死亡率為48.7人，顯著低於2019年的56.8人，且偏離增長趨勢，是過去10年最低，顯示台灣全死因死亡率沒受新冠肺炎影響而增加，連症狀類似、最可能被歸因的肺炎和流感死亡率都偏低，即台灣沒隱匿疫情可能。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥受訪表示，新冠肺炎期間，國際研究有監測各國超量死亡狀況，可看出疫情嚴重國家，全死因死亡率大幅上升，顯見與疫情息息相關，很幸運台灣沒這狀況。

他說，研究看出台灣全死因死亡率沒增加，有助解決外界對防疫政策的疑慮，如不普篩或篩檢量不夠等；研究也間接證明台灣靠邊境管理、疫調等精準防疫策略，到目前為止，疫情都沒失控。

研究顯示，台灣去年極不可能存在人群過多死亡現象，也沒像國際一樣，因新冠肺炎疫情導致許多人缺乏醫療照顧而間接死亡。

如果特別拉出交通意外死亡，研究顯示去年台灣每10萬人交通意外死亡率為8.8人，高於2019年水平8.4人，與過去3年增長趨勢一致。

高志文說，交通事故死亡增加較不易解釋。台灣交通意外長年呈緩步下降趨勢，2017年又開始小幅增長。去年前10個月交通死亡人數增加，可能是延續近期成長趨勢，也可能是新冠肺炎大流行期間，觸發民眾行為變化，如從搭大眾交通運輸改為個人運具。

高志文表示，疫情期間，個人使用汽車、摩托車增加，購買車輛紀錄創歷年新高。據交通部數據，去年3月到5月，台北捷運使用量比2019年同期減少23%，而私人運具交通事故風險比公共運具高。