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稀有巴鴨與羅文鴨難得同框 高雄茄萣濕地鳥況熱鬧

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
稀有的巴鴨（左）與頗富盛名的迷鳥羅文鴨（右），難得在高雄茄萣濕地同框。圖／鳥友康耀文提供
稀有的巴鴨（左）與頗富盛名的迷鳥羅文鴨（右），難得在高雄茄萣濕地同框。圖／鳥友康耀文提供

高雄茄萣濕地最近況極佳，有鳥友拍到在台灣屬於迷鳥的羅文鴨，且與稀有的巴鴨同框！

茄萣濕地稀有鳥種及數量屢創紀錄，今年候鳥季增添不少頭，繼罕見的巴鴨現蹤後，羅文鴨也來湊熱鬧。

工務局長蘇志勳說，羅文鴨的三級飛羽呈現下彎的鐮刀狀且伸長，在雁鴨類甚至其他鳥種中少見，它的種名falcate，拉丁文就是「鐮刀狀」的意思，因此又稱鐮刀鴨。

而羅文鴨也其腹部羽毛的螺旋花紋而得名，因此也叫葭鳧，「葭」是蘆葦，「鳧」為野鴨，意指活動於蘆葦叢中的鴨子，茄萣濕地目前的蘆葦叢，流露冬水蕭瑟之美，葭鳧穿梭其間，充滿意境。

王務局養工處表示，羅文鴨在全球的數量雖不罕見，但台灣不在遷徙路徑內，每年飛到台灣的羅文鴨數量很少，是頗負盛名的迷鳥。

最近茄萣濕地常見同為雁鴨科的巴鴨、赤頸鴨等結伴活動、覓食，現在還有迷途的羅文鴨來，讓愛鳥人士充滿驚喜。

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