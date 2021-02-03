稀有巴鴨與羅文鴨難得同框 高雄茄萣濕地鳥況熱鬧
高雄茄萣濕地最近況極佳，有鳥友拍到在台灣屬於迷鳥的羅文鴨，且與稀有的巴鴨同框！
茄萣濕地稀有鳥種及數量屢創紀錄，今年候鳥季增添不少頭，繼罕見的巴鴨現蹤後，羅文鴨也來湊熱鬧。
工務局長蘇志勳說，羅文鴨的三級飛羽呈現下彎的鐮刀狀且伸長，在雁鴨類甚至其他鳥種中少見，它的種名falcate，拉丁文就是「鐮刀狀」的意思，因此又稱鐮刀鴨。
而羅文鴨也其腹部羽毛的螺旋花紋而得名，因此也叫葭鳧，「葭」是蘆葦，「鳧」為野鴨，意指活動於蘆葦叢中的鴨子，茄萣濕地目前的蘆葦叢，流露冬水蕭瑟之美，葭鳧穿梭其間，充滿意境。
王務局養工處表示，羅文鴨在全球的數量雖不罕見，但台灣不在遷徙路徑內，每年飛到台灣的羅文鴨數量很少，是頗負盛名的迷鳥。
最近茄萣濕地常見同為雁鴨科的巴鴨、赤頸鴨等結伴活動、覓食，現在還有迷途的羅文鴨來，讓愛鳥人士充滿驚喜。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言