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貪杯男子屁股痛以為脊椎出問題動刀 沒緩解還變跛行

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
王清貞（見圖）醫師表示，喝酒、外傷及口服藥物都是引起股骨頭缺血性壞死的原因，若不想動手術，可採用水介質震波延緩股骨頭壞死。記者王昭月／攝影
王清貞（見圖）醫師表示，喝酒、外傷及口服藥物都是引起股骨頭缺血性壞死的原因，若不想動手術，可採用水介質震波延緩股骨頭壞死。記者王昭月／攝影

高雄一名長期酗酒的40歲男子因屁股及右側髖關節痠痛，以為脊椎出問題而開刀，術後不僅沒改善還變跛行，更加嚴重。後來轉往其他醫院就醫，查出他的雙側髖關節股骨頭缺血性壞死，致病原因也與貪杯不無關聯。

收治這名患者的「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬表示，這名男子因工作需時常搬移重物，也長期酗酒，近來因為屁股及右側髖關節疼痛，飲酒才稍節制。先前他在其在醫院接受脊椎手術，打入脊椎骨釘，還是沒解決痠痛問題，後來才鑑別出問題出在骨關節。

醫師王清貞經以X光與核磁共振（MRI）為這名男子檢查，他左右兩側髖關節分別有1-2級、3級的骨壞死，關節腔也有積水情形。「程度由0至4級來區分，達第4級者為最嚴重，這名患者算頗嚴重」。

「喝酒、外傷及口服藥物都是引起股骨頭缺血性壞死的原因」王清貞說，這名患者因疼痛、跛行，已影響生活品質，需置換人工髖關節解決，但民眾年紀輕時就置換人工髖關節，日後通常還需再次置換，再面對手術風險。

由於患者不想再開刀，後來王清貞為他進行非侵入性的水介質震波治療，讓缺血、缺氧的股骨頭恢復血液供給，以降低疼痛並延緩股骨頭壞死，以延後他需要置換人工髖關節的時程。經在麻醉之下進行雙側進階高劑量聚焦式水介質震波，超過上萬發震波治療後，男子恢復良好。

這名長期酗酒的男子因 股骨頭缺血性壞死引發屁股及右側髖關節疼痛。記者王昭月／翻攝
這名長期酗酒的男子因 股骨頭缺血性壞死引發屁股及右側髖關節疼痛。記者王昭月／翻攝

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