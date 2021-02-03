貪杯男子屁股痛以為脊椎出問題動刀 沒緩解還變跛行

高雄一名長期酗酒的40歲男子因屁股及右側髖關節痠痛，以為脊椎出問題而開刀，術後不僅沒改善還變跛行，更加嚴重。後來轉往其他醫院就醫，查出他的雙側髖關節股骨頭缺血性壞死，致病原因也與貪杯不無關聯。

收治這名患者的「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬表示，這名男子因工作需時常搬移重物，也長期酗酒，近來因為屁股及右側髖關節疼痛，飲酒才稍節制。先前他在其在醫院接受脊椎手術，打入脊椎骨釘，還是沒解決痠痛問題，後來才鑑別出問題出在骨關節。

醫師王清貞經以X光與核磁共振（MRI）為這名男子檢查，他左右兩側髖關節分別有1-2級、3級的骨壞死，關節腔也有積水情形。「程度由0至4級來區分，達第4級者為最嚴重，這名患者算頗嚴重」。

「喝酒、外傷及口服藥物都是引起股骨頭缺血性壞死的原因」王清貞說，這名患者因疼痛、跛行，已影響生活品質，需置換人工髖關節解決，但民眾年紀輕時就置換人工髖關節，日後通常還需再次置換，再面對手術風險。