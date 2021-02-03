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「立春的8禁忌！」別理髮、搬家 做了小心趕走一年好運氣

聯合新聞網 / 小孟老師
立春是第二十四日節氣中的第一個節氣，即太陽到達黃經315°之時，在西曆每年2月3日至5日之間，表示春天開始，從這天一直到立夏，都稱為春季。 圖／unsplash
立春是第二十四日節氣中的第一個節氣，即太陽到達黃經315°之時，在西曆每年2月3日至5日之間，表示春天開始，從這天一直到立夏，都稱為春季。 圖／unsplash

立春起源：

所謂的立春，意思是「春天開始之日」，而「立」是「開始」的意思。立春乃二十四個節氣當中之一，有立春、立夏、立秋、立冬、春分、秋分、夏至、冬至、雨水、驚蟄、清明、穀雨、小滿、芒種、小暑、大暑、處暑、白露、寒露、霜降、小雪、大雪、小寒、大寒等二十四個。

節氣是上古時代，農耕文明的產物，主要是用來劃分季節，幫助農夫耕田而產生的。節氣在商朝時只有四個，到了周朝時發展成八個，在春秋戰國時期，二十四節氣則已完全確立，西漢時期正式定立於曆法當中。

古人甚至把二十四節氣編識成一首小詩歌。

春雨驚春清穀天，夏滿芒夏暑相連；

秋處露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。

每月兩節不變更，最多相差一兩天；

上半年來六廿一，下半年來八廿三。

立春的習俗：

主要是為了慶祝新的一年、新春的開始，並同時賦予新的希望而產生的活動。立春又名為「打春」、「咬春」，或稱「報春」。依照當時社會發展出不同的習俗。如迎春、咬春、踏春、鞭春牛、祭祀祖先的慶賀祭典活動與習俗。

迎春：迎春是立春的重要活動，分為預演及正式迎春。事先做好準備，進行預演，再正式迎春，目的是把春天接回來。

咬春：即為食用春天的食物。主要是春餅、蘿蔔、五辛盤（用蔥、蒜、椒、薑、芥五種辛辣食物調和而成）等。

踏春：也稱為春遊。在立春後，春暖花開的日子，與親友外出遊玩賞景。

鞭春牛：又稱鞭土牛。在東漢時泥塑「土牛」表示立春。盛行於唐宋兩代。將土牛打碎，人們爭搶春牛土，謂之搶春，以搶得牛頭為吉利。

立春的禁忌：

禁忌之一：出嫁的女子最好不要回娘家。

原因1：不能把婆家美好春天的運氣帶回娘家，這會影響婆家的好運氣。

原因2：立春乃一年剛開始最重要的一天，因忙碌需要幫忙。

原因3：春歸娘家，又一春，有要再嫁人的意思。

禁忌之二：立春之日不要搬家。

原因1：立春是新舊能量的交接之日，不可以搬家，以免破壞能量。

原因2：一年正剛開始，搬家就代表動盪，這樣怎麼會有安穩的日子呢？！

禁忌之三：立春之日不可與人吵架、爭執。

原因：這會使得立春的好運被破壞，而且會蔓延一整年，所以盡量以和為貴。

禁忌之四：立春之日不理髮，理髮則不吉利。

原因：古時認為頭髮就如同大地的草木一樣，在草木正要萌芽時期，若將它剪去，則會影響生長，所以不該在立春萌芽之日，剪斷它的生機。

禁忌之五：立春之日不看病。

原因：古時候覺得立春是個好節日，在這時若看病，會觸霉頭，這樣會一整年都沒有好運氣。

禁忌之六：立春之日不要躺著。

原因：在春暖之日，陽氣正要興起，氣溫開始回升的時候，要養成活動筋骨的習慣，促進血液循環，才能保持身體的健康。

禁忌之七：立春之日不可劇烈運動。

原因：立春是一年的開始，正是開始養生的時刻，若太過激烈運動，會損耗陽氣，對養生不利，緩和運動即可。

禁忌之八：立春之日不要沉迷遊戲。

原因：一年之計在於春。在一年的剛開始，就只顧著玩樂，而不懂得開始為這一年來打拼，這樣是沒有辦法成就大事業的。

民俗說法，僅供參考，勿過度迷信。本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

立春

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