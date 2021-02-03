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南部空汙紅色警示！ 鄭明典：近日空氣品質不易好轉

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
南部所有族群應減少在戶外活動「紅色警示」，竹山、彰化（員林）地區、馬祖地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動「橘色提醒」。圖／取自環保署空氣品質監測網
南部所有族群應減少在戶外活動「紅色警示」，竹山、彰化（員林）地區、馬祖地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動「橘色提醒」。圖／取自環保署空氣品質監測網

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天是高壓迴流穩定天氣，昨天的冷高壓很快出海，未來幾天都是穩定的高壓迴流天氣型態，東西兩邊影響不同，中南部空氣品質不易好轉。

環保署空氣品質監測網資料顯示，南部所有族群應減少在戶外活動「紅色警示」，竹山、彰化（員林）地區、馬祖地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動「橘色提醒」。

今天東北季風減弱，清晨至上午受前一天境外汙染移入影響，西半部汙染物濃度偏高，午後風速增強，竹苗以北位於迎風面，擴散條件較好，空氣品質可望好轉，中南部地區位於下風處，擴散條件較差，仍有利於汙染物累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖地區為「普通」等級，北部局部測站清晨至上午達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

空氣品質 馬祖

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