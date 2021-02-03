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春節連假天氣看這知！ 彭啟明：小年夜變天全台有雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天北部晴朗，預計未來幾天一直到下周二，都是類似穩定的天氣型態。本報資料照片
今天北部晴朗，預計未來幾天一直到下周二，都是類似穩定的天氣型態。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，昨天有波東北風南下，北部、東北部及東半部顯著的轉為陰沉天氣，迎風面還有些零星陣雨，目前這波東北風正逐步緩和當中，清晨空曠區域低溫，零星部分區域仍有9-10度，台北盆地16度，嘉義附近12度，台南15度。今天會是回溫轉晴的一天。

他說，雖然北部雲量還是較多，但相對還是頗為晴朗，預計未來幾天一直到下周二，都是類似穩定的天氣型態。

不過好天氣不見得有好空氣，他說，主要是大氣穩定，加上中國南方的汙染物順著高壓環流東移，加上西半部的汙染物累積，這幾天南部空氣品質都可能到達所有族群不健康等級，中部到達敏感族群不健康等級，北部是普通等級，但也比往常略高一些，目前就是這樣，不少地方滿江紅，敏感性的朋友應該都可以感覺到。中南部有戶外活動時，要減少停留時間，近期的好天氣都可能類似空氣品質會較差。

彭啟明說，下周三小年夜當天，天氣可能是一個轉變開始，預測上有波鋒面會通過，配合上東北風，顯著的轉涼轉濕，這波鋒面的水氣頗充沛，全台都有降雨機會，可能持續到周四除夕，才會逐步緩和，初一初二轉晴回溫。

他說，接下來仍可能有東北風南下，多類似近期的天氣，整體溫度比目前略涼2-3度，不算冷，稍微涼一點，大致上是不錯的年節假期，至少沒有寒流或強冷氣團。小年夜到除夕，要稍微留意天氣變化，水氣多不穩定，同時仍要更新氣象預測資訊，仍有變動性存在。

今天是24節氣中的立春，是今年春天的第一個節氣，代表春天的開始。彭啟明說，立春代表耕作的開始，相當重要，所以立春也是農民節。在美國，每年的2月2日，都會請土撥鼠來播報氣象，這是傳統上的習俗，雖然預測準確度還是比不上目前的氣象預測，但是頗為有趣的，今年由賓州最有名的土撥鼠「費爾」預測冬天還沒結束，還有六周春天才會來。

彭啟明 空氣品質

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