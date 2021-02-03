快訊

陷阱線上：疫情惡化的「兒童網路性勒索」怎麼防？

IKEA去嘉義不來台南？總公司首度罕見回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／瑞芳猴硐今確定恢復雙線通車 西正線次長搭乘測試

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
瑞芳猴硐今起確定恢復雙線通車，西正線次長搭乘測試。圖／台鐵局提供
瑞芳猴硐今起確定恢復雙線通車，西正線次長搭乘測試。圖／台鐵局提供

交通部次長祁文中今天凌晨搭乘測試，通過猴硐-瑞芳現場西正線通車的第一班車4103次視察猴硐邊坡現場。台鐵局今天上午表示，西正線搶通經運轉測試後良好，今天起確定恢復雙線通車。

今天凌晨通過猴硐-瑞芳現場西正線通車的第一班車為4103次，為猴硐05:52到瑞芳05:58。祈文口搭乘這班列車視察猴硐邊坡現場。

台鐵局表示，台鐵瑞芳=猴硐間K12+233處，去年12月4日因邊坡坍方造成路線中斷，經全力搶修後在去年12月14日先恢復東正線單線雙向通車，昨天交通部長林佳龍到場視察，宣布可在今天搶通。今天凌晨1時02分西正線搶通經運轉測試後良好，恢復雙線通車。

因岩盤滑落於西正線上，為避免直接斬斷坡腳破壞岩盤穩定性，並接續進行邊坡坍塌第二階段西正線搶修作業，原訂於農曆春節前完成西正線搶通作業，經臺鐵局日夜不懈搶修作業，提前於2月3日完成搶修，恢復雙向通車。

工地現場位處濕冷東北角，受地形季風及寒流侵襲影響，連日降雨再加上濕冷，增加施工困難度，現場人員不畏天氣及施工條件嚴峻進行搶修，現場搶修作業於邊坡保護部分共設置696平方公尺施工構台、49支基樁之排樁擋土牆、174立方公尺繫梁、20支微型樁及土方清運共2,500立方公尺。

完成後接續施作軌道工程部分，包含軌道鋪設整正、電車線架設、電力及號誌等復原作業，並進行軌道路線、號誌及電車線之運轉測試，確認安全後恢復西正線通車，並持續以自動化全測站監測邊坡狀況，以確保行車安全。

瑞芳猴硐今起確定恢復雙線通車，西正線次長搭乘測試。圖／台鐵局提供
瑞芳猴硐今起確定恢復雙線通車，西正線次長搭乘測試。圖／台鐵局提供
瑞芳猴硐今起確定恢復雙線通車，西正線次長搭乘測試。圖／台鐵局提供
瑞芳猴硐今起確定恢復雙線通車，西正線次長搭乘測試。圖／台鐵局提供
瑞芳猴硐今起確定恢復雙線通車，西正線次長搭乘測試。圖／台鐵局提供
瑞芳猴硐今起確定恢復雙線通車，西正線次長搭乘測試。圖／台鐵局提供

猴硐 瑞芳 台鐵

延伸閱讀

終於！ 台鐵猴硐坍方提前明天完成搶修、恢復雙向通車

台鐵瑞芳猴硐崩塌路段 2月8日全線通車可望提前

台鐵：全新最美區間車清明連假前上路、猴硐春節搶通

台鐵瑞芳猴硐 春節前可望雙向通車

相關新聞

整理包／過年換新鈔添喜氣！去哪換、能換多少？ 一次報你知

農曆新年將至，不少民眾會換新鈔包紅包，有哪些地點可提供換新鈔服務？何時開始換？每人能換多少？因應疫情有無特別規定？本網整理報導，讓您一次了解。

影／瑞芳猴硐今確定恢復雙線通車 西正線次長搭乘測試

交通部次長祁文中今天凌晨搭乘測試，通過猴硐-瑞芳現場西正線通車的第一班車4103次視察猴硐邊坡現場。台鐵局今天上午表示，...

回暖但早晚偏冷 吳德榮：下周有鋒面快速通過

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起至明天冷空氣漸減弱，氣溫漸升，早晚仍偏...

NGS擬納健保給付 準確性是關鍵

癌症治療進入精準時代，過去對症下藥，未來將變成對基因用藥，基因檢測就像是「先偷看答案再治療」，尤其次世代定序（Next ...

全台各縣市春節收垃圾時間 一個網址秒查

過年將至，不少民眾準備大掃除，因應今年疫情持續，環保署提醒，大掃除要做好防疫工作，加強居家內部環境消毒，各地環保局防疫消...

南部空汙紅色警示！ 鄭明典：近日空氣品質不易好轉

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天是高壓迴流穩定天氣，昨天的冷高壓很快出海，未來幾天都是穩定的高壓迴流天氣型態，東西兩邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。