影／瑞芳猴硐今確定恢復雙線通車 西正線次長搭乘測試

交通部次長祁文中今天凌晨搭乘測試，通過猴硐-瑞芳現場西正線通車的第一班車4103次視察猴硐邊坡現場。台鐵局今天上午表示，西正線搶通經運轉測試後良好，今天起確定恢復雙線通車。

今天凌晨通過猴硐-瑞芳現場西正線通車的第一班車為4103次，為猴硐05:52到瑞芳05:58。祈文口搭乘這班列車視察猴硐邊坡現場。

台鐵局表示，台鐵瑞芳=猴硐間K12+233處，去年12月4日因邊坡坍方造成路線中斷，經全力搶修後在去年12月14日先恢復東正線單線雙向通車，昨天交通部長林佳龍到場視察，宣布可在今天搶通。今天凌晨1時02分西正線搶通經運轉測試後良好，恢復雙線通車。

因岩盤滑落於西正線上，為避免直接斬斷坡腳破壞岩盤穩定性，並接續進行邊坡坍塌第二階段西正線搶修作業，原訂於農曆春節前完成西正線搶通作業，經臺鐵局日夜不懈搶修作業，提前於2月3日完成搶修，恢復雙向通車。

工地現場位處濕冷東北角，受地形季風及寒流侵襲影響，連日降雨再加上濕冷，增加施工困難度，現場人員不畏天氣及施工條件嚴峻進行搶修，現場搶修作業於邊坡保護部分共設置696平方公尺施工構台、49支基樁之排樁擋土牆、174立方公尺繫梁、20支微型樁及土方清運共2,500立方公尺。