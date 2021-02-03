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回暖但早晚偏冷 吳德榮：下周有鋒面快速通過
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起至明天冷空氣漸減弱，氣溫漸升，早晚仍偏冷；西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。今天北部13至24度，中部12至26度，南部12至27度，東部14至25度。
他說，周五至下周一各地晴朗穩定，白天皆有和煦冬陽，夜間輻射冷卻強，日夜溫差近15度，年長者及心血管疾病患者，應特別注意。下周二中高雲逐漸增多，西半部仍為多雲時晴，東半部局部短暫雨機率提高。
他說，小年夜、除夕前後有一波對流性較強的鋒面快速通過，影響約一整天，大氣很不穩定，伴隨明顯降雨；但不同模式所模擬的通過時間並不一致，應持續觀察模式的調整。至於春節假期的天氣如何？距今超過10天以上，由於理論的限制，各國模式模擬的誤差已太大，需再耐心等2、3天才會比較清楚。
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