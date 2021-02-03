素食孕婦做月子？ 營養師推「彩虹飲食法」輕鬆掌握

民眾常質疑，「素食主義者的，產婦如何做月子」大林慈濟醫院營養師黃金環表示，把握食物六大營養素，搭配「彩虹飲食法」，以新鮮、多元食物入菜，就能達到調養產婦身體以及哺乳的需求。

衛福部建議國人，蛋白質攝取應優先選擇植物性蛋白質，其次是白肉、蛋類，後選紅肉，以預防心血管慢性疾病，研究也指出茹素者的糖尿病發生率較低，脂肪肝、膽結石等疾病的發生也減少。

黃金環說，素食者蛋白質的來源主要為豆類、堅果、穀類，如將穀類跟豆類一起吃可互補，形成人體所需要的完整蛋白質，哺乳期需要多兩份的蛋白質補充，以修補細胞組織恢復傷口和增加乳汁分泌。

主要蛋白質來源有植物豆類：黃豆、黑豆、毛豆和其製品，如豆腐、豆干、豆包，且皆為非基改黃豆製成，另外蛋、奶也是其一來源。

另建議以「彩虹飲食」促進營養均衡，「黃色」含葉黃素、β-胡蘿蔔素；「紫色」含花青素，「紅色」含茄紅素，「綠色」含葉綠素、兒茶素；「白色」則是含硫的有機物，「黑色」也有豐富的花青素。

這些抗氧化營養素對於產後的調養非常重要。黃金環指出，蔬食中多元的抗氧化營養素，可幫助清除細胞內外的毒物與自由基，還可降發炎抑制壞細胞生長，清除廢物毒物，加速代謝，讓體質調理更完善。