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全癌基因檢測／基因檢測 3方面加強保密保資

聯合報 / 記者許佳惠蔡怡真／台北即時報導
聯合報健康事業部日前舉辦全癌基因檢測專家會議，大林慈濟醫院副院長、台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良認為，個資保護可從醫院、檢測公司和商業保險三方面著手。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部日前舉辦全癌基因檢測專家會議，大林慈濟醫院副院長、台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良認為，個資保護可從醫院、檢測公司和商業保險三方面著手。記者葉信菉／攝影

次世代定序（Next Generation Sequencing，NGS）可檢測多種癌症突變或驅動基因，但檢測結果恐涉及個人隱私。台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良認為，個資保護可以從醫院、檢測公司和商業保險三方面著手。

賴俊良指出，醫院因為個資法、病歷保密，照目前規範走可以不必擔心；檢測公司若要納入健保，也應要求它依循醫院方式進行保密。但商業保險公司因為屬於給付單位，拿到原始資料後，可能針對檢測結果調高保費，或影響到個案家族成員的保費，這部分就需要特別保護。

台大癌醫中心醫院院長楊志新也認為，病患檢測的報告進入病歷中，無論是臨床治療或研究使用，本來就受到保護，但若擔心基因檢測公司資料外洩，導致病患未來保單漲價或是被拒保，則需要政府規範。

台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆則表示，原始資料對研究有重要性，也可作為參加國際臨床試驗的資料庫，或許可參考健保資料庫加密方式，用既有的個資保護方式應該就足夠。

聯合報健康事業部日前舉辦全癌基因檢測專家會議，台大醫院腫瘤醫學部醫師梁逸歆表示，可參考健保資料庫加密方式，採取既有的個資保護方式。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部日前舉辦全癌基因檢測專家會議，台大醫院腫瘤醫學部醫師梁逸歆表示，可參考健保資料庫加密方式，採取既有的個資保護方式。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部日前天舉辦全癌基因檢測專家會議，與會者包括台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟（左起）、中國附醫大腸直腸外科主任柯道維、大林慈濟醫院副院長賴俊良、台灣分子醫學會常務監事曾嶔元、健保署長李伯璋、台大癌醫中心院長楊志新、台大腫瘤醫學部醫師梁逸歆、長庚臨床資訊與醫學統計研究中心特聘教授張啟仁、健保署醫審及藥材組長戴雪詠、聯合報副總編輯洪淑惠。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部日前天舉辦全癌基因檢測專家會議，與會者包括台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟（左起）、中國附醫大腸直腸外科主任柯道維、大林慈濟醫院副院長賴俊良、台灣分子醫學會常務監事曾嶔元、健保署長李伯璋、台大癌醫中心院長楊志新、台大腫瘤醫學部醫師梁逸歆、長庚臨床資訊與醫學統計研究中心特聘教授張啟仁、健保署醫審及藥材組長戴雪詠、聯合報副總編輯洪淑惠。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部日前舉辦全癌基因檢測專家會議，台大癌醫中心醫院院長楊志新認為，病患檢測的報告進入病歷中，無論是臨床治療或研究使用，本來就受到保護。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部日前舉辦全癌基因檢測專家會議，台大癌醫中心醫院院長楊志新認為，病患檢測的報告進入病歷中，無論是臨床治療或研究使用，本來就受到保護。記者葉信菉／攝影
次世代定序（Next Generation Sequencing，NGS）可同時且大量地定序基因， 一次檢驗得到多種突變答案，有助尋找配對的癌症藥物，依照檢驗基因數量不同，約數萬元到10多萬元不等。
次世代定序（Next Generation Sequencing，NGS）可同時且大量地定序基因， 一次檢驗得到多種突變答案，有助尋找配對的癌症藥物，依照檢驗基因數量不同，約數萬元到10多萬元不等。

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