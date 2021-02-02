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全癌基因檢測／基因檢測 3方面加強保密保資
次世代定序（Next Generation Sequencing，NGS）可檢測多種癌症突變或驅動基因，但檢測結果恐涉及個人隱私。台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良認為，個資保護可以從醫院、檢測公司和商業保險三方面著手。
賴俊良指出，醫院因為個資法、病歷保密，照目前規範走可以不必擔心；檢測公司若要納入健保，也應要求它依循醫院方式進行保密。但商業保險公司因為屬於給付單位，拿到原始資料後，可能針對檢測結果調高保費，或影響到個案家族成員的保費，這部分就需要特別保護。
台大癌醫中心醫院院長楊志新也認為，病患檢測的報告進入病歷中，無論是臨床治療或研究使用，本來就受到保護，但若擔心基因檢測公司資料外洩，導致病患未來保單漲價或是被拒保，則需要政府規範。
台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆則表示，原始資料對研究有重要性，也可作為參加國際臨床試驗的資料庫，或許可參考健保資料庫加密方式，用既有的個資保護方式應該就足夠。
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