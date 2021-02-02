快訊

道瓊早盤漲逾300點！GameStop跌40% 散戶軋空憂慮消退

阿里首度表態：螞蟻集團上市有重大不確定性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全癌基因檢測／基因檢測有瓶頸 醫師建議及早NGS

聯合報 / 記者許佳惠韋麗文蔡怡真／台北即時報導
聯合報健康事業部舉辦全癌基因檢測專家會議，健保署長李伯璋有一名換腎的老病人，在使用電腦斷層、磁振造影和正子檢查都無法確認肝臟腫瘤的狀況，病患經濟條件許可下，使用ＮＧＳ檢測，及時給予更精準的診斷和藥物。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部舉辦全癌基因檢測專家會議，健保署長李伯璋有一名換腎的老病人，在使用電腦斷層、磁振造影和正子檢查都無法確認肝臟腫瘤的狀況，病患經濟條件許可下，使用ＮＧＳ檢測，及時給予更精準的診斷和藥物。記者葉信菉／攝影

次世代定序（Next Generation Sequencing，NGS）檢測動輒數萬元，到底值不值得？現有檢測不是比較省嗎？健保都沒錢了，為什麼還要給付ＮＧＳ？

台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆解釋，現有的單一基因檢測，患者得依照基因突變發生率高低來依序檢測，以肺癌為例，患者得先驗常見的ＥＧＦＲ和ＡＬＫ，這兩種基因就占了百分之五十，剩下的百分之五十再接著驗其他可能的基因，層層檢驗可能面臨檢體不足、再侵入性採檢風險，還延誤治療時機，所花的成本卻可能和一開始就做ＮＧＳ差不多。

梁逸歆舉例，曾有一名大腸癌多發轉移患者，檢體只夠做基本檢測，不夠做ＮＧＳ，只能再從轉移到肝和肺臟的癌細胞取樣，結果肝臟切片只取到死亡的腫瘤細胞，無法做ＮＧＳ，只好再做第三次切片，改取轉移到肺臟的癌細胞，沒想到竟因此引發患者氣胸，讓患者多住院十天，這種反覆切片和住院的花費，都是隱形成本，甚至患者可能在這段時間就病情惡化，錯失黃金治療期。

健保署長李伯璋則是有一名換腎的老病人，在膀胱發現腫瘤，一直使用刮除術控制，但後來在肝臟發現腫瘤，接連使用電腦斷層、磁振造影和正子檢查，都無法確認肝臟腫瘤的狀況，在病患經濟條件許可下，使用ＮＧＳ檢測，及時給予更精準的診斷和藥物，節省患者嘗試錯誤的時間。

中國附醫大腸直腸外科主任柯道維也指出，臨床上會針對第四期的大腸癌患者檢驗ＲＡＳ、ＢＲＡＦ、ＭＳＩ、ＨＥＲ２等基因，曾經有個病人驗到ＲＡＳ、ＢＲＡＦ，就按照治療指引建議給藥，但反應並不好，後來病人自費做ＮＧＳ，找到一個非常奇特的罕見基因變異，對於標準一線治療的標靶和化療藥物會產生抗藥性，經過分析比對找到合適藥物才對症下藥，因此，盡早做ＮＧＳ不但重要，還可減少不必要的藥物資源浪費及病患的試藥過程。

聯合報健康事業部舉辦全癌基因檢測專家會議，台大醫院腫瘤醫學部醫師梁逸歆解釋，現有的單一基因檢測，患者得依照基因突變發生率高低來依序檢測，層層檢驗可能面臨檢體不足、再侵入性採檢風險，延誤治療時機。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部舉辦全癌基因檢測專家會議，台大醫院腫瘤醫學部醫師梁逸歆解釋，現有的單一基因檢測，患者得依照基因突變發生率高低來依序檢測，層層檢驗可能面臨檢體不足、再侵入性採檢風險，延誤治療時機。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部日前天舉辦全癌基因檢測專家會議，與會者包括台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟（左起）、中國附醫大腸直腸外科主任柯道維、大林慈濟醫院副院長賴俊良、台灣分子醫學會常務監事曾嶔元、健保署長李伯璋、台大癌醫中心院長楊志新、台大腫瘤醫學部醫師梁逸歆、長庚臨床資訊與醫學統計研究中心特聘教授張啟仁、健保署醫審及藥材組長戴雪詠、聯合報副總編輯洪淑惠。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部日前天舉辦全癌基因檢測專家會議，與會者包括台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟（左起）、中國附醫大腸直腸外科主任柯道維、大林慈濟醫院副院長賴俊良、台灣分子醫學會常務監事曾嶔元、健保署長李伯璋、台大癌醫中心院長楊志新、台大腫瘤醫學部醫師梁逸歆、長庚臨床資訊與醫學統計研究中心特聘教授張啟仁、健保署醫審及藥材組長戴雪詠、聯合報副總編輯洪淑惠。記者葉信菉／攝影
次世代定序（Next Generation Sequencing，NGS）可同時且大量地定序基因， 一次檢驗得到多種突變答案，有助尋找配對的癌症藥物，依照檢驗基因數量不同，約數萬元到10多萬元不等。
次世代定序（Next Generation Sequencing，NGS）可同時且大量地定序基因， 一次檢驗得到多種突變答案，有助尋找配對的癌症藥物，依照檢驗基因數量不同，約數萬元到10多萬元不等。
聯合報健康事業部日前舉辦全癌基因檢測專家會議，中國附醫大腸直腸外科主任柯道維指出，盡早做ＮＧＳ可減少不必要的藥物資源浪費及試藥過程。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部日前舉辦全癌基因檢測專家會議，中國附醫大腸直腸外科主任柯道維指出，盡早做ＮＧＳ可減少不必要的藥物資源浪費及試藥過程。記者葉信菉／攝影

患者 基因 腫瘤

延伸閱讀

全癌基因檢測／健保擬給付癌症次世代定序 關鍵在準確

全癌基因檢測／檢測基因 經濟負擔是病人最大考量

男子四肢無力食慾差、發燒就醫 正子造影揪出腫瘤源頭

爸送禮基因檢測盒！網紅揭生父竟是億萬富翁 尋親慘遭冷回應

相關新聞

全台各縣市春節收垃圾時間 一個網址秒查

過年將至，不少民眾準備大掃除，因應今年疫情持續，環保署提醒，大掃除要做好防疫工作，加強居家內部環境消毒，各地環保局防疫消...

駕駛手離方向盤逾30秒危險！ 114年起強制要求「示警」

近年來隨著自動駕駛技術發展逐漸成熟，越來越多車輛搭載駕駛輔助系統（ADAS），包括遙控停車、車道維持、定速巡航等。為此，...

天空又要霧濛濛！ 高屏空品明起連三天「紅害」

根據環保署空品監測網預報，高屏地區空品明起連續三天「紅害」，台中至台南地區明後兩天為橘色警戒，但周五雲林、嘉義、台南地區...

全癌基因檢測／基因檢測 3方面加強保密保資

次世代定序（Next Generation Sequencing，NGS）可檢測多種癌症突變或驅動基因，但檢測結果恐涉及...

全癌基因檢測／基因檢測有瓶頸 醫師建議及早NGS

次世代定序（Next Generation Sequencing，NGS）檢測動輒數萬元，到底值不值得？現有檢測不是比較...

全癌基因檢測／健保擬給付癌症次世代定序 關鍵在準確

癌症治療進入精準時代，過去對症下藥，未來將變成對基因用藥。基因檢測就像是「先偷看答案再治療」，尤其次世代定序（Next ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。