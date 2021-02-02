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全癌基因檢測／檢測基因 經濟負擔是病人最大考量

聯合報 / 記者蔡怡真／台北即時報導
聯合報健康事業部日前舉辦全癌基因檢測專家會議，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，對於ＮＧＳ，經濟負擔是重要考量，期待能有健保給付。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部日前舉辦全癌基因檢測專家會議，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，對於ＮＧＳ，經濟負擔是重要考量，期待能有健保給付。記者葉信菉／攝影

「精準醫療」這四個字，是這幾年癌友最熟悉的陌生名詞，因為從檢測到治療可能都要自費，台灣癌症基金會日前針對癌友及家屬進行小型的初步調查，發現有七成七沒聽過癌症次世代基因定序檢測（ＮＧＳ），而經濟負擔則是病人最大的考量，期待能有健保給付。

台癌針對「癌友對癌症次世代基因定序檢測的認知和期待」在病友團體間進行調查，共有一百四十四份問卷，其中女性佔八成，以乳癌患者最多，其次為肝癌及肺癌，完成治療者占六成。

調查發現，高達七成七的病友不曾聽過ＮＧＳ，曾經聽過的人當中，資訊多數是網路搜尋而來，其次才是醫師；台癌副執行長蔡麗娟表示，除了對ＮＧＳ認知度不高外，經濟負擔也是重要考量，許多人擔心負擔不起檢測費用，以及後續對應藥物的治療費用，期待能有健保給付。

在檢測費用上，如果健保沒辦法全額給付，在醫師建議且價格可負擔的情況下，約有三分之二的病人願意自費，其中四到五成願意部分負擔的費用比例為百分之二十，金額則落在一到三萬元間。

蔡麗娟也指出，病友們對於檢測結果的期待，八成都希望趕快找到對自己最佳的治療方式，但也同時擔心檢測出來有相對應的藥物，健保卻沒有給付。

另外，病人也很重視檢測精準度，希望以醫師推薦、檢測單位有國家或國際認證為主選。蔡麗娟也提到，日本在二○一九年六月，國家醫療保險通過全方位基因檢測的給付，病人負擔百分之三十，對象為實體腫瘤病患，且限於接受完「標準治療」者。

聯合報健康事業部日前天舉辦全癌基因檢測專家會議，與會者包括台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟（左起）、中國附醫大腸直腸外科主任柯道維、大林慈濟醫院副院長賴俊良、台灣分子醫學會常務監事曾嶔元、健保署長李伯璋、台大癌醫中心院長楊志新、台大腫瘤醫學部醫師梁逸歆、長庚臨床資訊與醫學統計研究中心特聘教授張啟仁、健保署醫審及藥材組長戴雪詠、聯合報副總編輯洪淑惠。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部日前天舉辦全癌基因檢測專家會議，與會者包括台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟（左起）、中國附醫大腸直腸外科主任柯道維、大林慈濟醫院副院長賴俊良、台灣分子醫學會常務監事曾嶔元、健保署長李伯璋、台大癌醫中心院長楊志新、台大腫瘤醫學部醫師梁逸歆、長庚臨床資訊與醫學統計研究中心特聘教授張啟仁、健保署醫審及藥材組長戴雪詠、聯合報副總編輯洪淑惠。記者葉信菉／攝影
次世代定序（Next Generation Sequencing，NGS）可同時且大量地定序基因， 一次檢驗得到多種突變答案，有助尋找配對的癌症藥物，依照檢驗基因數量不同，約數萬元到10多萬元不等。
次世代定序（Next Generation Sequencing，NGS）可同時且大量地定序基因， 一次檢驗得到多種突變答案，有助尋找配對的癌症藥物，依照檢驗基因數量不同，約數萬元到10多萬元不等。

健保 癌症 基因

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