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北美館公布X-site計畫 「Booom room爆炸容器」拿下

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
「超限游擊X真實構築」團隊以作品「Booom room爆炸容器」，摘下2021北美館「X-site計畫」首獎，預計五月底開幕。圖／北美館提供
「超限游擊X真實構築」團隊以作品「Booom room爆炸容器」，摘下2021北美館「X-site計畫」首獎，預計五月底開幕。圖／北美館提供

每年春夏之間聳立於北美館戶外廣場的「X-site計畫」，已成為台北最具創意與活力的建築風景。北美館今天宣布，2021年第8屆「X-site計畫」共計吸引31件提案參賽，經兩階段評選，由「超限游擊X真實構築」團隊以作品「Booom room爆炸容器」摘下首獎，預計五月底開幕。

北美館表示，本屆徵件計畫提出「多重真實（X-Reality）」之命題概念，為第二年同一命題，企圖開啟隔屆的呼應對話。「多重真實（X-Reality）」指向探索真實的過程中持續產生的交互參照（X-Reference），個體/群體、虛體/實體、內部空間/外部環境，乃至靜止/運動、清晰/模糊、暫時/永恆等相互關係不斷被重新定義、交織而成的連動生態系統，試圖展開新的空間感知、材料應用與公共性議題的討論。

獲獎團隊「超限游擊X真實構築」，由1980以後出生的藝術家、藝術評論、策展人等當代藝術專業組合的「超限游擊」，與以成大建築系為聚集背景的建築團隊「真實構築」所組成。根據團隊對作品的描述，「Booom room爆炸容器」是藝術家反思後工業建築的末日感，以建築容器作為一個可視化的能量體，並以聲音的穿越產生不同氛圍的疆域。作品將以模擬各式爆炸的光波、噪音、聲響與共振，以及活動事件的堆聚，建立起一個滿載能量的臨界空間，觀眾也將以觸覺、視覺和聽覺等多面向的感知來「觀看」建築。

評審團指出，「超限游擊X真實構築」以聲響製作呼應建築體猶如能量聚集場的形體意象，並以聲音作為活體建築材料，提出對「多重真實」的另一種回應。團隊透過聲音能量讓作品成為「爆炸容器」，構思鮮明強烈，塔式構築設計洗鍊精準，具備身體臨場感、環境、與時代的多向度訊息，形塑成某種荒涼末世般的警語。

建築 爆炸 藝術家

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