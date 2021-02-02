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駕駛手離方向盤逾30秒危險！ 114年起強制要求「示警」
近年來隨著自動駕駛技術發展逐漸成熟，越來越多車輛搭載駕駛輔助系統（ADAS），包括遙控停車、車道維持、定速巡航等。為此，交通部也配合修正相關法規，今公告修正「車輛安全檢測基準」，要求裝設車道變換、緊急轉向、遙控停車、車道維持等4項功能的新車，114年1月1日起全都須符合相關檢測規定。
此外，為避免民眾太過於依賴輔助設備，也要求駕駛若手未握方向盤逾15秒，車內應提供光學訊號警告訊號；若駕駛者為手握方向盤超過30秒，則應至少提供紅色雙手貨方向盤圖像資訊，以及聲音警告，直到駕駛者手握方向盤或系統被手動解除，以提醒駕駛人注意。
交通部表示，現在國內越來越多車子都裝有輔助駕駛系統，包括車道維持系統、ACC主動式車距調節巡航系統、遙控停車系統等， 為了確保輔助系統對於行車安全有一定保障，因此參考聯合國先進駕駛安全輔助的新版規定，修正增加「車輛安全檢測基準」相關規定。
交通部表示，這次修正主要是要求車輛系統需進行驗證，包含車道維持功能、變換車道、最低速限感知等，確保相關裝置不會影響駕駛正常操作與使用。
交通部表示，車輛安全檢測基準修正後，對於車道變換、緊急轉向等兩項功能，要求新款新車將於112年元旦起符合相關檢測規定；具備車道變換、緊急轉向、遙控停車、車道維持等4項功能的新車，114年元旦起須符合相關檢測規定。
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