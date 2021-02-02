台丹環境教育合作與設計展開幕 展出環境設計作品

環保署與丹麥商務辦事處共同舉辦的「台丹環境教育合作與環境設計大賽展覽」，今天在松山文創園區南向製菸工廠展出。包含The Index Award得獎作品15件，以及我國環境關懷設計競賽得獎作品9件共同展出，展期自2月2日起至2月5日，邀請民眾前來免費參觀。

丹麥商務辦事處長柏孟德致詞時表示，「在日新月異的大環境下，要在現有框架下有所突破，跨國合作絕對是一條正確的路。今天很高興能見到台灣的環保署與The Index Project的合作，這除了顯示台灣在環境教育領域中努力不懈外，更代表著丹麥式的思維及環境設計深受台灣青睞，希望透過這樣的合作，協助台灣孕育出更多新一代的設計新秀，產出更多解決現今各種環境議題的作品」。

環保署長張子敬說，「借鏡丹麥環境教育結合設計、創新和產業化的方式，鼓勵將環境教育理念融入產品設計，創造更友善環境的商品。」我國自103年起舉辦環境關懷設計競賽，每2年辦理1次，至今已辦理第4屆，參賽作品從第1屆513件，到目前第4屆已增加至919件，參賽作品關心之環境議題從永續發展、氣候變遷等，擴大至空氣污染、人口老化、在地困境與全球難題等，歷屆得獎作品，例如尿布變黃金、生態淨水系統、輕質節能磚等皆已商品化，並正在解決環境問題，顯見環境關懷設計競賽正透過環境教育潛移默化的力量，影響設計界。

本次展出之作品係由INDEX於104、106與108年的得獎（決選）作品中，挑出15件來台展出，而這15項作品所對應欲解決的議題涵蓋能源議題、氣候變遷、永續發展、糧食危機、環境教育與重大疾病等。本次所挑選出的作品，都圍繞循環經濟概念，如運用再生聚酯製成的衣服（作品名稱為Petit Pli），適合9個月至4歲的兒童反覆穿、海洋廢塑料再利用（作品名稱為Plastix）、鳳梨葉纖維布料（作品名稱為Pinatex）、創新海洋耕種模式（作品名稱為Greenwave）等，同時也扣合環保署近期刻正努力推動與倡導的循環經濟政策。

詳細展覽參觀資訊請參閱環境關懷設計競賽活動網站：https://www.epadesign.tw/。