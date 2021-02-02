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影／桃機三航廈招標爆弊案 林佳龍：合法程序保障爭取工程廠商權益

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
桃園機場第3航廈招標案出現球員兼裁判事件，交通部長林佳龍（如圖）2日巡視桃園機場時重申，合法行政程序是保障爭取桃機3航廈工程廠商權益最好選擇。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場第3航廈招標案出現球員兼裁判事件，交通部長林佳龍（如圖）2日巡視桃園機場時重申，合法行政程序是保障爭取桃機3航廈工程廠商權益最好選擇。記者陳嘉寧／攝影

桃園機場第3航廈招標案出現球員兼裁判狀況，交通部長林佳龍2日巡視桃園機場時重申，合法行政程序是保障爭取桃機3航廈工程廠商權益最好選擇。

林佳龍表示，這件案子是由同仁主動發現問題，避免後續爭議當機立斷廢標。這麼重大的工程，航廈的主體工程預算達到數百億元，一定要做到完全符合法令規定，程序要走得非常嚴謹。廢標後也許3航廈建設時間可能稍微再延後約2個月，但換來最合法、安心的行政程序，是對投標廠商最大的保障。

林佳龍指出，桃機3航廈工程招標案因為投標廠商違反相關規定，已經重啟標案，預計2月4日公告第1階段的資格標，2月底就會進入第2階段規格標作業，會在先前標案都已經是公開的資訊基礎上加速進行。

桃園機場公司相關人員認為，正式名稱訂為「第三航站區主體航廈土建工程」的招標案，1月18日開規格標，廠商送到的投標文件將近1000頁，在廠商送來之前，這些文件內容是甚麼？邀請那些專家擔任顧問？桃園機場公司完全不知道。桃機工作人員在短短幾天的時間內審查並發現了問題，不敢居功，但至少無過，更不是外傳的「低級錯誤」，這樣的批評對工作人員並不公平。

交通部長林佳龍2日到桃機南跑道整修工程工地為1盞跑道燈測量放樣，桃園機場公司比喻，工程界小到1盞跑道燈的放樣都要精確到毫厘，更何況金額高達數百億元這麼龐大的航廈土建工程，都要投入極大的心力去完成，差之毫釐、失之千里。

桃園機場第3航廈招標案出現球員兼裁判事件，交通部長林佳龍（如圖）2日巡視桃園機場時重申，合法行政程序是保障爭取桃機3航廈工程廠商權益最好選擇。圖為林佳龍2日為桃機南跑道1盞跑道燈測量放樣，大到數百億的航廈建設案，小到1盞跑道燈的放樣，都需要精準定位。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場第3航廈招標案出現球員兼裁判事件，交通部長林佳龍（如圖）2日巡視桃園機場時重申，合法行政程序是保障爭取桃機3航廈工程廠商權益最好選擇。圖為林佳龍2日為桃機南跑道1盞跑道燈測量放樣，大到數百億的航廈建設案，小到1盞跑道燈的放樣，都需要精準定位。記者陳嘉寧／攝影

桃園機場 桃機 林佳龍

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