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影／桃機三航廈招標爆弊案 林佳龍：合法程序保障爭取工程廠商權益
桃園機場第3航廈招標案出現球員兼裁判狀況，交通部長林佳龍2日巡視桃園機場時重申，合法行政程序是保障爭取桃機3航廈工程廠商權益最好選擇。
林佳龍表示，這件案子是由同仁主動發現問題，避免後續爭議當機立斷廢標。這麼重大的工程，航廈的主體工程預算達到數百億元，一定要做到完全符合法令規定，程序要走得非常嚴謹。廢標後也許3航廈建設時間可能稍微再延後約2個月，但換來最合法、安心的行政程序，是對投標廠商最大的保障。
林佳龍指出，桃機3航廈工程招標案因為投標廠商違反相關規定，已經重啟標案，預計2月4日公告第1階段的資格標，2月底就會進入第2階段規格標作業，會在先前標案都已經是公開的資訊基礎上加速進行。
桃園機場公司相關人員認為，正式名稱訂為「第三航站區主體航廈土建工程」的招標案，1月18日開規格標，廠商送到的投標文件將近1000頁，在廠商送來之前，這些文件內容是甚麼？邀請那些專家擔任顧問？桃園機場公司完全不知道。桃機工作人員在短短幾天的時間內審查並發現了問題，不敢居功，但至少無過，更不是外傳的「低級錯誤」，這樣的批評對工作人員並不公平。
交通部長林佳龍2日到桃機南跑道整修工程工地為1盞跑道燈測量放樣，桃園機場公司比喻，工程界小到1盞跑道燈的放樣都要精確到毫厘，更何況金額高達數百億元這麼龐大的航廈土建工程，都要投入極大的心力去完成，差之毫釐、失之千里。
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