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「遠傳搶付」線上辦門號多款商品組合自己挑！最高可獲得上萬元大紅包
辦手機門號可搭配的商品愈來愈多元，「遠傳搶付」服務平台提供消費者量身訂做的電信門號組合，申辦門號即可挑選自己喜歡的商品0元帶回家，上市至今活動網頁已創下50萬不重覆造訪人次，各領域合作品牌也已達近80家，且持續有不同領域品牌洽談加入。春節將至，「遠傳搶付」精選一系列圍爐團圓、放鬆充電的推薦品牌方案，只要於遠傳網路門市線上完成申辦門號，最高可獲得超過上萬元的大紅包。
申辦遠傳搶付「全聯」5G 1,399元方案，除了可享遠傳5G高速上網吃到飽，還可得114,000點福利點數，相當於破萬元現金；另有「汪喵星球」4G 699元方案，可一併帶走無膠主食罐、主食餐包與各類保健食品等共約50個品項；「潔衣家」方案月付399元起，可享羽量至重量級不等的洗衣服務；「統一超商」5G 1,399元方案可享遠傳5G高速上網吃到飽、網內通話免費、網外和市話各110分鐘，再享11,400點OPEN POINT，1點等於1元。
如果想要放鬆充電，申辦遠傳搶付「6星集」方案最低月付399元起，可享60分鐘全身按摩券兩張、一張VIP包廂券，5G 1,399元方案更可享全身按摩券一整本、再加碼腳底按摩券一張；「威秀影城」4G 699元方案可享威秀電影票近20張。愛喝咖啡的小資上班族，遠傳搶付也和全家便利商店、星巴克合作，搭配指定方案最高分別可享近400杯及近百杯的咖啡。
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