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街頭調查台灣人自覺英文不夠好！「菁英＋」讓學英文有系統、趣味競賽更有趣

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
「超認真調查局」上街訪問民眾，覺得自己的英文能力如何？記者黃義書／攝影
「超認真調查局」上街訪問民眾，覺得自己的英文能力如何？記者黃義書／攝影

大家覺得自己的英文能力夠用嗎？噓星聞的當紅節目「超認真調查局」上街訪問民眾，許多人都自認英文不夠好，連跟外國人講英文聊天都略顯困難，雖然不少人都有出國留學的夢想，但總因為英文不佳而卻步。菁英國際語言教育中心發言人Wayne表示，大家想出國留學，除了體驗不同國家文化外，也希望回台後能加入外商公司工作，但要如何學好英文？台灣既有英文學習是以死背為主的生硬學習方式，當學生喪失學習興趣，也容易放棄學英文，英文教學領導品牌菁英國際推出「菁英＋」全新學習模式，專注於提升學生學習動機，結合科技與教育，打造有系統的前、中、後語言學習方式，讓學英文有系統化，更能提升成效。

不少民眾都覺得英文很重要，包括工作上會需要寫信給外國人，或日常中會用到，卻也自認目前學習的英文不夠用；民眾都怎麼學習英文？包括讀雜誌、考語言檢定如托福、多益與雅思等，但線上學習與真的外國人對話，則是公認最有效的學習方法。想要學好英文，有系統且有趣的學習方式，能讓大家對英文不再害怕。

菁英國際語言教育中心表示，許多學員都希望能養成英文實力，包括想為了出國留學考托福與雅思，或希望未來能進外商公司工作，針對學生、民眾想學習英文，菁英推出三種上課方式，包括實體教室上課、線上直播課程、以及不受時間限制，可隨時學習的雲課程，滿足不同需求，但都想學好英文民眾的需求。

但很多人都怕學英文，或沒有系統式的教學，「菁英+」獨家開發教學系統，每次上課前，會先有簡短的練習，了解每個人的學習狀況與動機，讓老師能針對每個學生的狀況加強，課程中則推出新上線的「課中互動競賽」App，以趣味競賽的方式，讓學生能增加學習動機，更能夠主動加入學習，且透過競賽互動，讓教師隨時了解學生的吸收狀況，讓學習成效最佳化。課後還有檢測與考題練習，加深學生的印象，明確瞭解吸收程度。

為了帶給所有學員更舒適的教學空間，「菁英+」在台北車站打造全新「台北旗艦教室」，占地290坪，共有12間教室，均以最高規格的公共消防安全模式打造，並有良好的隔音設計，還有配合最新學習方式的電子互動白板，讓所有人都能在最舒適的環境下，更高效率的學好英文。

菁英國際語言教育中心發言人Wayne。圖／菁英國際語言教育中心提供
菁英國際語言教育中心發言人Wayne。圖／菁英國際語言教育中心提供

菁英 語言

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