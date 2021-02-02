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運輸場站首例！桃機Wi-Fi 6無線網路上路 網速增8倍

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
航廈無線網路規格升級，高速度、低延遲、高頻寬的高品質連線條件可滿足旅客使用行動裝置連網需求。圖／桃機提供
航廈無線網路規格升級，高速度、低延遲、高頻寬的高品質連線條件可滿足旅客使用行動裝置連網需求。圖／桃機提供

為持續提升服務品質並優化旅客航廈使用體驗，桃園機場公司今天說，近期全面升級航廈無線網路規格為Wi-Fi 6，是公共運輸場站首例，連網速率速度較先前增加8倍，可滿足未來更多旅客使用行動裝置連網，更有助執行國門科技防疫，滿足機場未來數位應用發展，也是桃機推動智慧化服務重要的基礎建設。

桃機說，Wi-Fi 6是由Wi-Fi 聯盟(Wi-Fi Alliance) 於2019年所推出的最新Wi-Fi認證標準，相較5G，Wi-Fi 6屬於行動網路的區域內覆蓋補充，適合人群擁擠如體育館、機場、車站或商圈等區域使用。

桃機說，因應科技發展趨勢及旅客行動裝置上網需求，機場率先全國所有交通場站，完成航廈無線網路系統設備提升至最新技術Wi-Fi 6規格，佈建超過550顆基地台，全面涵蓋航廈、登機門、停車場等公共區域，完成後有效增大網路承載量，連網手機及行動裝置的傳輸速率更可達1.2Gbps以上，不但旅客使用機場無線網路服務將更順暢，機場執行設備管控智能也更便捷。

機場表示，機場的5G環境正由電信業者布建中，未來在Wi-Fi 6與5G行動網路結合下，可確保高速度、低延遲、高頻寬的高品質連線條件，將可導入更多資訊與通信科技(ICT)相關智慧應用提高人員工作效率，進而優化旅客滿意度。

例如透過大數據輔以人流熱力分析等相關管理介面，整合後可提供予CIQS等公部門或商業服務夥伴，藉此提供更多元、即時及廣泛的服務，機動調派合適作業能量，提供旅客更優質的服務。

桃機說，隨著疫情帶動零接觸應用，落實科技防疫，3月起即要求旅客入境時須用手機掃瞄QR Code立即讀取防疫資訊，並透過手機迅速完成檢疫電子申報，避免紙本填寫與機場工作人員產生接觸，杜絕可能之防疫破口，相關作業在網路環境提升為Wi-Fi 6支援後可更迅速完成。

桃園機場率先全國所有交通場站，提升無線網路系統設備至最新技術Wi-Fi 6規格，佈建超過550顆基地台。圖／桃機提供
桃園機場率先全國所有交通場站，提升無線網路系統設備至最新技術Wi-Fi 6規格，佈建超過550顆基地台。圖／桃機提供
桃園機場於2020年3月起即要求旅客入境時須用手機掃瞄QR Code立即讀取防疫資訊，並透過手機迅速完成檢疫電子申報，避免紙本填寫接觸，落實科技防疫。圖／桃機提供
桃園機場於2020年3月起即要求旅客入境時須用手機掃瞄QR Code立即讀取防疫資訊，並透過手機迅速完成檢疫電子申報，避免紙本填寫接觸，落實科技防疫。圖／桃機提供
技術人員實測網路品質，連網手機及行動裝置的傳輸速率可達1.2Gbps以上，旅客使用機場無線網路服務將更順暢。圖／桃機提供
技術人員實測網路品質，連網手機及行動裝置的傳輸速率可達1.2Gbps以上，旅客使用機場無線網路服務將更順暢。圖／桃機提供

桃園機場 桃機

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