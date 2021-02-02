OPEN POINT推新春數位刮刮樂、抽紅包！最大獎可得8萬點點數

開春迎好運，2月9日起OPEN POINT陸續推出數位刮刮樂與抽紅包活動，最大獎可一人獨得8萬元購物金（以OPEN POINT點數贈予），除夕至初五每天限量888份可用50點換88元7-ELEVEN購物金。2月12日至2月16日OPEN POINT會員回7-ELEVEN門市兌換行動隨時取CITY系列飲品，連續3天兌換贈3點OPEN POINT、連續5天兌換再額外贈送10點，還能參加限量100名的888點開運紅包抽獎活動。

OPEN POINT數位刮刮樂活動自2月9日上午10點起至2月22日晚上11點59分截止，獎項內容將超過400萬份，活動期間開啟OPEN POINT App點選「狂犇過好年，新春刮刮樂活動」頁面，使用3點OPEN POINT即可玩一次數位刮刮樂好康二重送，中獎率100%，第一重立即獎隨刮隨得，最高可得8,888點OPEN POINT點數；第二重3月1日將於OPEN POINT App公告8名8萬點OPEN POINT幸運得主。

OPEN POINT數位紅包抽獎活動則於2月11日晚上6點起至2月12日上午6點截止，OPEN POINT會員於指定活動期間到6,000家7-ELEVEN門市購物滿168元並完成結帳流程，即可獲得「抽數位紅包」序號券，依照券上指引至指定紅包網頁輸入序號即可參加抽數位紅包活動，每人最高可獲得5次機會，活動限量送出200萬個數位紅包抽獎機會，最大獎可獲得8,888點OPEN POINT點數，可跨14大通路當購物金折抵消費，也能上OPEN POINT App兌換上百款超值商品。

去年OPEN POINT App推出上百項點數兌換7-ELEVEN鮮食活動，「茶葉蛋」、「肉鬆御飯糰」、「紅燒牛肉麵」名列TOP 3兌換單品，累積兌換份數突破上百萬份，「阜杭豆漿經典飯糰」、「乾杯炭火燒肉飯糰」、「御料小館青醬蛤蜊義大利麵」名列鮮食兌換最佳新人獎TOP 3，上市首月兌換近30萬份。