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影／林佳龍慰勉「交通防疫國家隊」成員辛勞

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
站在國門第一線，桃園機場相關單位去年為了阻擋新冠肺炎疫情由境外輸入，備極辛勞。交通部長林佳龍（中）2日前往慰勉工作人員並頒發加菜金。記者陳嘉寧／攝影
站在國門第一線，桃園機場相關單位去年為了阻擋新冠肺炎疫情由境外輸入，備極辛勞。交通部長林佳龍（中）2日前往慰勉工作人員並頒發加菜金。記者陳嘉寧／攝影

春節將屆，交通部長林佳龍2日巡視桃園機場各項防疫、疏運旅客整備情形，同時頒發加菜金及水果，慰勉機場服務團隊包含桃園機場公司、防疫車隊、清潔廠商、保全人力與工程人員在工作崗位上的努力。林佳龍表示，有了這群「交通防疫國家隊」第一線英雄的付出，才能提供國人一個安心的交通場域與服務。

林佳龍2日上午11時30分進入第2航廈入境長廊以及入境大廳，了解入境旅客動線，機場公司清潔消毒作業安排，保全人力安全維護調度，旅客用餐及等候環境獨立規劃，防疫車隊運作等實際作業情形，期許工作人員在執行防疫工作時，注意保護自己身體健康，才能在疫情過後，共同迎接國人及世界對交通與觀光產業的新局面。

林佳龍表示，桃園機場防疫車隊的運作與執行成效有目共睹，去年桃園機場公司積極開辦防疫車隊，包括防疫計程車、防疫租賃車、防疫巴士等3大類，共服務近18萬2000趟次、載運19萬8000人次旅客到居家檢疫或集中檢疫地點，成為降低病毒在國內傳播關鍵之一。

最後林佳龍致贈加菜金及蘋果禮盒給「交通防疫國家隊」成員，由機場公司董事長林國顯、總經理但昭璧、機場排班計程車自委會主委黃良易、信實公寓大廈管理維護公司總經理楊文榮、良福保全公司總經理王宗海、建中工程公司董事長陳吉輝等人代表接受。

站在國門第一線，桃園機場相關單位去年為了阻擋新冠肺炎疫情由境外輸入，備極辛勞。交通部長林佳龍（左）2日前往慰勉工作人員並頒發加菜金，由桃園機場公司總經理但昭璧（右）代表接受。記者陳嘉寧／攝影
站在國門第一線，桃園機場相關單位去年為了阻擋新冠肺炎疫情由境外輸入，備極辛勞。交通部長林佳龍（左）2日前往慰勉工作人員並頒發加菜金，由桃園機場公司總經理但昭璧（右）代表接受。記者陳嘉寧／攝影
站在國門第一線，桃園機場相關單位去年為了阻擋新冠肺炎疫情由境外輸入，備極辛勞。交通部長林佳龍（中）2日前往慰勉工作人員並頒發加菜金及水果，由桃園機場公司董事長林國顯（左）、總經理但昭璧（右）、建中工程公司董事長陳吉輝（右二）、良福保全公司總經理王宗海（右三）、機場排班計程車自委會主委黃良易（左三）、信實公寓大廈管理維護公司總經理楊文榮（左二）等人代表接受。記者陳嘉寧／攝影
站在國門第一線，桃園機場相關單位去年為了阻擋新冠肺炎疫情由境外輸入，備極辛勞。交通部長林佳龍（中）2日前往慰勉工作人員並頒發加菜金及水果，由桃園機場公司董事長林國顯（左）、總經理但昭璧（右）、建中工程公司董事長陳吉輝（右二）、良福保全公司總經理王宗海（右三）、機場排班計程車自委會主委黃良易（左三）、信實公寓大廈管理維護公司總經理楊文榮（左二）等人代表接受。記者陳嘉寧／攝影
站在國門第一線，桃園機場相關單位去年為了阻擋新冠肺炎疫情由境外輸入，備極辛勞。交通部長林佳龍（左）2日前往慰勉工作人員並頒發加菜金及水果，由建中工程公司董事長陳吉輝（右起）、良福保全公司總經理王宗海、機場排班計程車自委會主委黃良易、信實公寓大廈管理維護公司總經理楊文榮等人代表接受。記者陳嘉寧／攝影
站在國門第一線，桃園機場相關單位去年為了阻擋新冠肺炎疫情由境外輸入，備極辛勞。交通部長林佳龍（左）2日前往慰勉工作人員並頒發加菜金及水果，由建中工程公司董事長陳吉輝（右起）、良福保全公司總經理王宗海、機場排班計程車自委會主委黃良易、信實公寓大廈管理維護公司總經理楊文榮等人代表接受。記者陳嘉寧／攝影

桃園機場 林佳龍

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