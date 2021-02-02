聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／林佳龍慰勉「交通防疫國家隊」成員辛勞
春節將屆，交通部長林佳龍2日巡視桃園機場各項防疫、疏運旅客整備情形，同時頒發加菜金及水果，慰勉機場服務團隊包含桃園機場公司、防疫車隊、清潔廠商、保全人力與工程人員在工作崗位上的努力。林佳龍表示，有了這群「交通防疫國家隊」第一線英雄的付出，才能提供國人一個安心的交通場域與服務。
林佳龍2日上午11時30分進入第2航廈入境長廊以及入境大廳，了解入境旅客動線，機場公司清潔消毒作業安排，保全人力安全維護調度，旅客用餐及等候環境獨立規劃，防疫車隊運作等實際作業情形，期許工作人員在執行防疫工作時，注意保護自己身體健康，才能在疫情過後，共同迎接國人及世界對交通與觀光產業的新局面。
林佳龍表示，桃園機場防疫車隊的運作與執行成效有目共睹，去年桃園機場公司積極開辦防疫車隊，包括防疫計程車、防疫租賃車、防疫巴士等3大類，共服務近18萬2000趟次、載運19萬8000人次旅客到居家檢疫或集中檢疫地點，成為降低病毒在國內傳播關鍵之一。
最後林佳龍致贈加菜金及蘋果禮盒給「交通防疫國家隊」成員，由機場公司董事長林國顯、總經理但昭璧、機場排班計程車自委會主委黃良易、信實公寓大廈管理維護公司總經理楊文榮、良福保全公司總經理王宗海、建中工程公司董事長陳吉輝等人代表接受。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言