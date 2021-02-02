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雞排妹控性騷怒揭「線上博弈」背景 廠商火速關閉各大網頁

聯合新聞網 / 綜合報導
「強勝有限公司」邀請雞排妹主持尾牙，卻發生一連串性騷風波，官方選擇關閉各大網頁。 圖擷自人力銀行「Wanted」
「強勝有限公司」邀請雞排妹主持尾牙，卻發生一連串性騷風波，官方選擇關閉各大網頁。 圖擷自人力銀行「Wanted」

雞排妹鄭家純日前主持遊戲公司尾牙，在臉書指控內湖「強勝有限公司」老闆與男歌手翁立友性騷擾，卻被諸多人質疑真實性，雞排妹為討回公道，今（2）日索性公布該公司徵才網頁名稱，並解釋之前不曝光緣由，沒想到對方火速關閉官方網頁與各大徵才網頁、公司電話無法撥通，連臉書粉專都刪光照片。

雞排妹面對外界批評聲浪，堅定自己的立場決定公開內湖「強勝有限公司」尾牙細節，今日中午在臉書寫道「從沒想過，被欺負了還得對抗惡意。把歌手的名字說出來，如果導致我在演藝圈會沒有工作，我不在乎，因為我說的，都是真實發生過的事情」。

隨後，「強勝有限公司」立即把104、1111、CakeResume等各大人力銀行網頁撤了，不過漏掉「Wanted」職缺網頁，仍可見公司介紹「由一群國際性專業的資訊科技工程人員與遊戲創意團隊所組合成的創新團隊，深耕網路與手機遊戲的研發，主力開發O2O線上線下虛擬遊戲整合，對於未來公司的意見採積極開放態度，台灣位於東西方文化的要衝轉譯點，有自由開放的文化創意，又有相對優秀的技術研發人才，希望藉由深耕台灣，整合英語系國家行銷通路，開發出世界級的遊戲平台」。

「強勝有限公司」員工福利保障年薪14個月、年度調薪，優於台灣市場的員工福利，彈性工時、員工自我管理。在公司活動方面則描述「超隆重尾牙參加獎&抽獎、五星級飯店饗宴」。

雞排妹也轉發「鬼才阿水」發文，是他前一晚致電雞排妹兩小時了解當日情況，幫忙說明來龍去脈。

「鬼才阿水」臉書文中指出，起初雞排妹被邀請主持工作時，對方告知業主是「遊戲公司」，雖然雞排妹未聽過這間公司名，但認為可能是遊戲公司太多，自己沒聽過也很正常。不料，尾牙現場看到主桌一群嘉賓充滿「兄弟氣息」，察覺似乎有異，「直到前員工跟她爆料後，家純這才明白，原來所謂的遊戲公司其實是『線上博弈』，這也是為何第一時間並未選擇公開，以及對方的背景讓她在陳述事實有所疑慮」。

蘋果新聞網」下午踢爆「強勝有限公司」特助是翁立友親兄弟，「鬼才阿水」也認為翁立友公司的聲明稿避重就輕，下午再度公開翁立友公司曾私聯雞排妹經紀人 「現在是想怎樣」的對話，痛罵「當犯罪者用著完美形象包裝自我，受害者反而遭受質疑」。

不過翁立友所屬的豪記唱片已委託事務所做蒐證，將進入法律程序，傍晚發聲明「翁立友相當尊重異性演出者，舞台效果都是要讓演出更為生動、活潑，並再次強調翁立友自出道後潔身自愛、尊重女性」，據悉翁立友將於近日召開記者會，正式出面說清楚。

雞排妹 翁立友 性騷擾

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