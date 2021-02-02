廢棄尿布變紙漿 台灣丹麥共推環境教育設計大賽展覽

環保署與丹麥共同推出「環境教育合作與環境設計大賽展覽」，今起在松山文創園區南向製菸工廠免費展出，可以一次看到國內外得獎作品，包括「設計界諾貝爾獎」The Index Award的15件作品，以及我國團隊的環保牡蠣養殖浮具、廢棄尿布製成再生紙漿，透過不同產品傳遞環保、永續理念。

INDEX是由丹麥皇室背書、丹麥政府贊助成立的非營利組織，關注氣候變遷、永續發展、能源短缺等議題，並設立國際設計大獎The Index Award，號召世界提出能改善生活的設計作品。我國環保署也效法The Index Award概念，103年起舉辦「環境關懷設計競賽」。

環保署與INDEX合作，今起四天在松山文化園區展出「台丹環境教育合作與環境設計大賽展覽」，其中有INDEX的15件得獎作品，圍繞循環經濟概念，包括再生聚酯製成的衣服，可讓9個月至4歲的兒童反覆穿，以及海洋廢塑料再利用、鳳梨葉纖維布料、創新海洋耕種等。

我國展出作品為環境關懷設計競賽第一到第三屆的前三名得獎作品，如雲林科技大學工業設計系所助理教授張景旭團隊的「新型牡蠣養殖浮具」，因現有竹製蚵棚以保麗龍作為放養的浮力來源，材料耐候性不佳、使用年限短，每年颱風過後大量廢棄蚵架及保麗龍造成西南沿海嚴重汙染，新型浮具以模組組成，不僅抗浪，颱風前還可即時收納。

展覽另一亮點是中學工業產品設計學系特聘教授黃思蓴團隊作品「尿布變黃金」，全台每天都產生相當多尿布，不僅浪費資源也不易回收，團隊研發廢棄尿布回收、製成絨毛紙漿、聚乙烯等原物料，每年可產出7.5萬公噸再生紙漿。

環保署長張子敬表示，今年是環境教育法立法第10年，台灣是國際少數有立法的國家，當時雖然對環境教育還在摸索，但希望先從觀念及心理上教育國民，再進一步轉換到行為當中，實踐愛護環境、保護地球，推動之初就積極與環境教育先進國家合作，藉此學習經驗並內化到環境教育系統，7年前首次與丹麥合作時，發現丹麥有The Index Project計畫，將永續發展、氣候變遷等環境議題融入產品設計當中，讓產品不只傳達概念，而是透過設計多一份對環境關懷、保護環境的信念，台灣現在也推動關懷環境設計大賽。