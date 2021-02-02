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落漆！台鐵全新最美區間車 未上路就相撞

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
被譽為「史上最美最長區間車」EMU900型通勤電聯車，首批新車去年10月24日抵台。本報資料照片
被譽為「史上最美最長區間車」EMU900型通勤電聯車，首批新車去年10月24日抵台。本報資料照片

台鐵新購通勤電聯車EMU900被喻為「史上最美區間車」，首批去年10月抵台，原預計春節投入北部營運，受到煞車參數設定影響，確定延後到清明前上路。未料，今又傳出新車未上路前就相撞，稍早台鐵也證實，連結器偏離致兩車未落鎖連掛，導致新車駕駛室前端玻璃及鼻端處受損。

台鐵局說，EMU900型(EMU902)今日在新竹機務段內進行連掛測試，依契約所訂測試計畫與不同車型(EMU800)進行連掛，作為列車救援測試。

台鐵說，在連掛列車於通過段內160公尺最小半徑路線，進入特洗線後完成測試。經解開連接後，再次試行連掛，因連結器偏離致兩車未落鎖連掛，造成兩列車鼻端部分相互擠壓，致使EMU902駕駛室前端玻璃及鼻端處FRP部份受損。

台鐵說，詳細原因已由本局會同立約商及獨立驗證與認證公司(IV&V)調查分析中，將持續嚴格把關，以確保車輛品質及安全性能。

台鐵向韓國現代樂鐵公司採購520輛EUM900型通勤電聯車，採購金額約253億元，去年10月24日交車2列共20輛，其餘500輛將分別於今年交車10列共100輛、明年交車12列共120輛、至2023年交車28列共280輛。

然而，全新最美區間車抵台後可說是狀況連連，先是首度試車期間，其中一列行駛途中發現零件異常，經查有三節車廂的集電弓碳刷破裂、變形。韓商隨後承認把壓力調太高。再來立委江永昌又踢爆，扶手搖晃、門板破洞等，還發現零件多由中國製造。儘管台鐵後續做出澄清，仍舊掀起不小爭議。

最近又被爆出，交車測試過程中，陸續進行空車、整備、重載測試等，卻發現韌機系統參數跟EMU700、800型有落差，遂要求韓商務必調到符合要求參數。不過因為歐洲疫情趨嚴，韓商委託的德國專業技師無法順利前來，又有新年、耶誕假期卡住。春節上路計畫將延至清明節前上路。

台鐵

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