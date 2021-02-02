全國性社會團體公益貢獻獎 3月底截止報名

內政部今天表示，「全國性社會團體公益貢獻獎」已開放報名至3月31日止，歡迎會務健全且符合資格的社會團體踴躍報名，與大眾分享投入公益貢獻的感動事蹟。獲評金質獎的團體，最高可得獎金3萬元，並將公開表揚。

為鼓勵社會團體積極投入社會公益服務及活動，內政部2019年起每年均舉辦「全國性社會團體公益貢獻獎評選表揚」活動，今年不但著重於團體從事的社會公益服務事蹟，更首度將聯合國永續發展目標(SDGs)納入公益服務的評分項目中，包括消除貧窮或飢餓、實現性別平等及促進和平與包容的社會等17項兼顧「經濟成長」、「社會進步」與「環境保護」的核心目標，以肯定在各領域對社會公益服務有卓越貢獻的社會團體，並回應全球永續發展行動與國際接軌，為國內社團從事公益活動注入新的思維。

這次評選配分，70%看公益服務事蹟，依據不同的領域，團體必須提出自己所從事的各項公益服務，例如醫療衛生類的社團，多會辦理醫療服務工作，並在醫療保健或醫療專業領域上關懷人群、社會、環境，對國民健康及國家有所貢獻；這些具體事蹟與SDGs的關聯性，也會是評選的重點。剩下30%的配分，則是看社團依章程所辦理之會員服務及專業推展之服務情形。

內政部說，獎項參評對象為2017年12月31日前，經內政部核准立案的全國性社會團體，團體業務內容符合學術研究類、藝術文化類、醫療衛生類、體育休閒類、社會福利類、公益慈善類、經濟發展類、宗教服務類、環保生態類或敦睦互助類等類別者，都可以擇一類別報名。

內政部提醒，為了更多的公益團體可以得到鼓勵，本次評選仍以最近1年未獲本獎項的團體為對象，有意參加評選的社團，記得於3月31日前，將相關資料掛號寄至內政部，後續經由內政部就會務運作進行初審後，將邀請相關專家、學者及機關進行審查決審，預計9月後或視疫情情況擇期辦理頒獎典禮，

相關資訊可至內政部合作及人民團體司籌備處網站查詢。