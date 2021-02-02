嘉南春季雜糧是否供灌下周拍板 估影響4.2萬公頃

水情持續緊繃，南部曾文水庫蓄水量不到一成九，農委會農田水利署近期緊鑼密鼓與經濟部水利署開會，研議嘉南地區春季雜作是否供灌，農水署表示，下周就會拍板決定，預估影響超過4.2萬公頃，目前水情確實相當嚴峻，但還沒到不樂觀的程度，不過國內市場雜糧原本多為進口，去年起因疫情關係導致進出口受影響，因此國產雜糧更顯重要。

農水署長蔡昇甫表示，目前只有嘉南地區的雜作面臨是否供灌的問題，因為雲林或花東等其他地區的雜作都是靠河川引水灌溉，但嘉南地區雜作是使用曾文、烏山頭水庫，因此必須與水利署協調水源運用。

蔡昇甫指出，由於水情吃緊，近期都與水利署開會討論嘉南春季雜作是否供灌，預計下周春節前就會拍板定案，約有4.2萬公頃受影響，站在農業立場而言，當然希望可以順利供灌，但也要精算水資源是否足夠，現在只能說很嚴峻，但還沒到不樂觀的程度，仍有供灌可能。

蔡昇甫說，雜作需水量不高，只有水稻的十分之一，但供灌難度卻很高，因為總面積廣大，但又只需要薄薄的一層水，必須精準將水量均勻灌溉到4.2萬公頃當中，是很大的挑戰。

若確定不供灌，後續將面臨補助問題，蔡昇甫說，近期已經與嘉南地區農民溝通，大家都一致希望正常供灌，且雖然國內雜糧過往都以國外進口為主，但去年開始因為疫情因素，國外雜糧進口不順利，因此國產雜糧更形重要，農水署仍希望克服困難順利供灌，確保國內雜糧穩定供應，因此目前尚未討論補助問題。

農糧署南區分署長羅正宗說，嘉南地區雜作供應量很大，約占全台一半左右，主要為硬質玉米、胡麻、大豆、甘蔗等，雖然國內市場雜糧有九成進口，但今年開始鼓勵稻作「四選一」，意思是四期作當中一期不要種稻改種旱作，對於病蟲害、雜草、土壤問題都可以改善，並降低生產成本，更重要的是可以推廣國產雜糧，慢慢取代進口，降低對外依賴，進一步提升糧食自給率。