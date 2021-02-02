影／桃機南跑道封閉刨鋪 兩端滑行道改成剛性道面

桃園機場利用新冠肺炎疫情期間航班減少，封閉南跑道全面刨鋪，並將跑道兩端滑行道改為剛性道面，工程進度達百分之33。交通部長林佳龍2日上午前往工地巡視，期勉工程人員在今年中如期、如質完成。

林佳龍2日上午11時抵達桃園機場南跑道23L端工地，使用測量工具為1盞跑道燈放樣定位，稍後由工程人員接手完成全部工序。

林佳龍表示，過去有人批評桃園機場的跑道、滑行道經常挖挖補補，這次利用疫情期間航班減少的空檔，以最嚴格的標準及工法全面翻修跑道及滑行道，一改負面形象。

他指出，南跑道過去維修經驗發現，在跑道兩端進入跑道的滑行道，以及跑道頭著陸區這兩個區段，過去為埤塘等地質相對較軟的地方，柔性道面容易受到航機鼻輪轉向短距離大扭力操作的影響受損，這次特別變更工法，將滑行道地基往下挖掘超過50公分，並改成剛性道面施工，徹底改善柔性道面容易受損的瑕疵。

林佳龍表示，南跑道目前工程進度已經達到百分之33，預計年中整修完成，完工後桃園機場就有雙跑道可以提供疫後航班大量需求，期待桃園機場展現全新的面貌。除了空側，也包括陸側工程施工，所有的整修工程投入超過40億元預算，這是交通設施超前部署很重要的一部分。