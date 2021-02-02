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年假大湖踩草莓夯 公路總局出「攻略」

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
年假苗栗縣大湖採草莓夯，公路總局出「大湖採草莓攻略」供參考。圖／本報資料照片
年假苗栗縣大湖採草莓夯，公路總局出「大湖採草莓攻略」供參考。圖／本報資料照片

春節連續假期正值苗栗縣大湖草莓季，年年都湧現民眾出遊採草莓人車潮，公路總局統計分析連續假期路段及周遭自小客車車可停車位，今天公布「大湖採草莓攻略」，依時間、空間、運具分散面向，提供上午10點以前來等建議參考，避免塞車影響遊興。

公路總局新竹監理所苗栗監理站、第二區養護工程處，及西部濱海公路北區工程處，今天聯合說明苗栗地區春節疏運計畫，由二工處長劉世桐主持，會中公布「大湖採草莓攻略」，指出採草莓熱門時段上午11點到下午6點，建議上午10點前來，10點以後到周邊公館、獅潭、南湖等地區草莓園。

大湖採草莓的路徑不只是台72線，還可以走台3線，或台6線、124縣道、130縣道、苗26線、苗52線等道路，連接台3線採草莓；此外，可以選擇新竹客運、金牌客運等公共運輸，或騎自行車到大湖。

疏運計畫針對台61線（西濱快速公路）93到96公里竹南鎮路段射出3箭，第1支箭12處平交路口，平日周期150秒，年假依時段、車流，優化190秒或270秒；第2支箭2月14日（年初三）到16日（年初五）下午2點到晚上10點，封閉冷水坑等6處平交路口，晚上8點到10點彈性實施崎頂平交路口封閉；第3支箭14、15日封閉西濱交流道北向路口匝道。

春節連假期間搭乘苗栗客運「台灣好行南庄線」等全台43條路線出遊，使用電子票證享有半價優惠，相關資訊可至公路總局網站http://www.thb.gov.tw/，或下載「幸福公路」APP、「iBus公路客運APP」查詢。

公路總局第二區養護工程處長劉世桐今天主持，說明公路總局苗栗地區春節疏運計畫。記者范榮達／攝影
公路總局第二區養護工程處長劉世桐今天主持，說明公路總局苗栗地區春節疏運計畫。記者范榮達／攝影
年假苗栗縣大湖採草莓夯，公路總局出「大湖採草莓攻略」供參考。圖／本報資料照片
年假苗栗縣大湖採草莓夯，公路總局出「大湖採草莓攻略」供參考。圖／本報資料照片

春節 新竹

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